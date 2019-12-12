﻿ В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем маршрутки и угрожал ему. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем маршрутки и угрожал ему

13.12.2019 17:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Орше мужчина с пистолетом бегал за водителем маршрутки.

По информации МВД, 30 ноября днем в городскую маршрутку «Газель» зашел 41-летний мужчина. Он решил проехать в транспорте, не заплатив за проезд.

После отправления авто от остановки безбилетник встал и начал оскорблять 26-летнего водителя из-за вопроса, не пропустил ли мужчина свой выход.

Маршрутчик остановил автомобиль и потребовал у пассажира покинуть салон. Мужчина достал пистолет из кармана и начал угрожать.

Водитель убегал от пассажира и прятался за транспортным средством. Это заметили очевидцы и вызвали милицию.

Нападавший, который находился в нетрезвом состоянии, был задержан.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела за угрозу убийством.

В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем маршрутки и угрожал ему
Фото: МВД 

По этой же статье было возбуждено дело в Бресте, где 32-летний местный житель вызвал такси, чтобы поехать в бар. По приезду на место мужчина не рассчитался, а попросил водителя подождать его, чтобы потом поехать дальше.

За все время пассажир посетил несколько увеселительных заведений и один «ночник», где купил алкоголь на средства, одолженные у таксиста. Затем мужчину отвезли в дом знакомого, которого там не оказалось. Это разозлило пьяного пассажира и он начал душить водителя и угрожать ему расправой.

21-летний таксист не справился с управлением и врезался в бордюр. Поездка продолжилась по инициативе водителя до ближайшего магазина, где была вызвана милиция.

Оба нападавших ранее были неоднократно судимы за имущественные преступления и привлекались к административной ответственности.

После разбирательства материалы проверки по обоим фактам были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки действиям фигурантов.

В конце ноября в Жабинке пассажир электрички подрался с кассиром и пытался напасть на милиционеров – здесь подробнее

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Орше мужчина с пистолетом бегал за водителем маршрутки. По информации МВД, 30 ноября днем в городскую маршрутку «Газель» зашел 41-летний мужчина....
 
Новости дня
Новости разные
 
Президенту Беларуси подарили картину кисти будущего педиатра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика