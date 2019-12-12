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Студенты БрГТУ презентовали на конкурсе "100 идей для Беларуси" систему подсчета пассажиров

13.12.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сегодня состоялся областной этап молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Из 28 представленных проектов эксперты выбрали 11 лучших, которые будут презентованы на республиканском этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

Студенты БрГТУ презентовали на конкурсе "100 идей для Беларуси" систему подсчета пассажиров

В Брестской области во время зональных отборов конкурса авторы представили около 100 разработок. Для защиты перед областным экспертным советом были определены 28 проектов в восьми номинациях. "Отмечу, что в этом году довольно много социальных проектов. Отрадно, что немало из них направлены на популяризацию белорусского языка. Тема важная, особенно в Год малой родины, - считает первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк. - Сильные проекты подготовили вузы. Хорошая база в Барановичском государственном университете, Брестском государственном техническом университете".

В частности, представители БрГТУ разработали систему подсчета пассажиров в общественном транспорте. Они предлагают устанавливать в автобусах камеры, благодаря которым можно будет проводить оценку пассажиропотока в зависимости от времени суток, поры года и других факторов. Еще одна группа студентов этого вуза презентовала мобильную рекламную платформу с геймизацией. Не остались без внимания проекты на экологическую тематику. Например, в гимназии №1 Бреста предлагают особый способ озеленения внутри кварталов исторического центра города.

Юрий Сегенюк подчеркнул, что главная цель конкурса заключается не в выявлении лучшего проекта. Прежде всего для молодых людей это возможность научиться презентовать себя и свои идеи, оценить свои сильные и слабые стороны. "Мы специально пригласили экспертов в различных сферах, чтобы они подсказали ребятам, что нужно доработать в проекте, каким образом привлечь инвестора. Некоторые молодые люди получили приглашения о сотрудничестве", - отметил первый секретарь обкома БРСМ.

В Брестской области намерены увеличить период подготовки к конкурсу "100 идей для Беларуси". Ранее отборочные этапы стартовали в сентябре, с 2020 года они начнутся уже в январе-феврале. Также в планах организовать в каждом из 16 районов стартап-форумы для учащихся и педагогов.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте сегодня состоялся областной этап молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Из 28 представленных проектов эксперты выбрали 11 лучших, которые будут...
 
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