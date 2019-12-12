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Погода на выходные и начало недели

13.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Температура воздуха в Беларуси до конца недели будет выше климатической нормы.

В пятницу, 13 декабря, погодные условия будет определять теплая влажная воздушная масса, местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 4 градусов.

В субботу, 14 декабря, фронтальные разделы обусловят ночью местами, днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), которые ночью будут сопровождаться порывистым ветром. Ожидаются слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем от нуля до плюс 5 градусов, по юго-западу страны - до 7 градусов тепла.

В воскресенье, 15 декабря, погодные условия будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром - слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог возможна гололедица. Ночью ожидается от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем - 1-7 градусов со знаком плюс.

В понедельник, 16 декабря, ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду обусловит область пониженного атмосферного давления. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - от 1 до 7 градусов выше нуля.

Во вторник, 17 декабря, под влиянием фронтального раздела местами, преимущественно по северной половине страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). В отдельных районах ожидаются туман, ночью и утром по северо-востоку слабый гололед. Ночью будет от 2 градусов мороза до 4 тепла, днем - 1-7 градусов выше нуля, по югу - до плюс 9 градусов.


Источник: БелТА

 
 
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Температура воздуха в Беларуси до конца недели будет выше климатической нормы.
 
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