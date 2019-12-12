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Благотворительный концерт "Калядныя мары" на Брестском гребном канале

13.12.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гребной канал приглашает! 21 декабря в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле в рамках "Рождественские встречи на Брестском гребном канале" состоится благотворительный концерт - "Калядныя мары".

Благотворительный концерт "Калядныя мары" на Брестском гребном канале

Для того, что бы наши мечты и пожелания непременно сбылись и реализовались в наступающем году, необходимо не только верить и проецировать вожделенное, но и, творить добрые дела накануне, и поверьте - это кротчайший путь к исполнению задуманного. Ведь вы же уже наверняка в этом убедились сами.

Благотворительный концерт

21 декабря, в рамках нашего светлого и благого мероприятия в этом вам помогут наши замечательные, талантливые артисты и исполнители:

  • Александра Котелева
  • Николай Замковец
  • Константин Казанцев
  • Алеся Василевская
  • KATRIUS
  • Владимир Ящукя
  • Zoi - Зоя Ломпик
  • Наталья Чернякова
  • Лиза Попова, Маруся Ребрикова и София Негореева (юные артисты детской театральной студии "Зеркало" при СДК п.Мухавец)
  • Анастасия Омелько
  • Константин Василич
  • Ангелина Малявко
  • Вокальная группа "ЛАД"
  • Студия хулахупинга «Pupsihooper»
  • Школа современного танца "Сова Групп"
  • Вокальная студия детского развивающего Центра "Первый шаг" (рук. Зоя Ломпик)
  • Фокусник-иллюзионист Александр Завертайло
  • Школа бального и современного танца "Зорны Клуб"

Ведущий: Владимир Ящук

Презентация моно-спектакля "Чёрный Пьеро"

Перед началом благотворительного концерта в уютном и гостеприимном зале Брестского гребного канала состоится короткая презентация - анонс свежей работы брестского театра-студии "Зеркало" - завораживающий своей глубиной и проникновенностью моно-спектакль "Чёрный Пьеро".

Произведению удалось в одном сплетении соединить 19-й и 21 век - Ленгстон Хьюз и Александр Тымонюк.

Режиссёр-постановщик - Владимир Ящук.

Чёрный Пьеро - Александр Тымонюк.

"Ох и посмеетесь, ох и поплачете..."

Просто присоединяйтесь и творите добро вместе с нами.

Вход свободный (добровольное пожертвование).

Направление благотворительности

Совместно с Брестским Фондом помощи детям "Сердце Ангела" оказываем посильную помощь в направлении трехлетнего брестчанина Сережи Бренько (основной диагноз: Смешанные специфические расстройства, расстройство экспрессивной и рецептивной речи) - группа поддержки мальчика.

Благотворительный концерт "Калядныя мары" на Брестском гребном канале

Дата проведения: 21 декабря (суббота)

Время: 17:00 - 19:00

Место проведения: БО ЦОР по гребле – Ул. Октябрьской Революции, 2. 2 этаж (конференц-зал)

Событие в ВК 

 
 
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   Брестский гребной канал приглашает! 21 декабря в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле в рамках "Рождественские встречи на...
 
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