Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гребной канал приглашает! 21 декабря в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле в рамках "Рождественские встречи на Брестском гребном канале" состоится благотворительный концерт - "Калядныя мары".





Для того, что бы наши мечты и пожелания непременно сбылись и реализовались в наступающем году, необходимо не только верить и проецировать вожделенное, но и, творить добрые дела накануне, и поверьте - это кротчайший путь к исполнению задуманного. Ведь вы же уже наверняка в этом убедились сами.

Благотворительный концерт

21 декабря, в рамках нашего светлого и благого мероприятия в этом вам помогут наши замечательные, талантливые артисты и исполнители:

Александра Котелева

Николай Замковец

Константин Казанцев

Алеся Василевская

KATRIUS

Владимир Ящукя

Zoi - Зоя Ломпик

Наталья Чернякова

Лиза Попова, Маруся Ребрикова и София Негореева (юные артисты детской театральной студии "Зеркало" при СДК п.Мухавец)

Анастасия Омелько

Константин Василич

Ангелина Малявко

Вокальная группа "ЛАД"

Студия хулахупинга «Pupsihooper»

Школа современного танца "Сова Групп"

Вокальная студия детского развивающего Центра "Первый шаг" (рук. Зоя Ломпик)

Фокусник-иллюзионист Александр Завертайло

Школа бального и современного танца "Зорны Клуб"

Ведущий: Владимир Ящук

Презентация моно-спектакля "Чёрный Пьеро"

Перед началом благотворительного концерта в уютном и гостеприимном зале Брестского гребного канала состоится короткая презентация - анонс свежей работы брестского театра-студии "Зеркало" - завораживающий своей глубиной и проникновенностью моно-спектакль "Чёрный Пьеро".

Произведению удалось в одном сплетении соединить 19-й и 21 век - Ленгстон Хьюз и Александр Тымонюк.

Режиссёр-постановщик - Владимир Ящук.

Чёрный Пьеро - Александр Тымонюк.

"Ох и посмеетесь, ох и поплачете..."

Просто присоединяйтесь и творите добро вместе с нами.

Вход свободный (добровольное пожертвование).

Направление благотворительности

Совместно с Брестским Фондом помощи детям "Сердце Ангела" оказываем посильную помощь в направлении трехлетнего брестчанина Сережи Бренько (основной диагноз: Смешанные специфические расстройства, расстройство экспрессивной и рецептивной речи) - группа поддержки мальчика .





Дата проведения: 21 декабря (суббота)

Время: 17:00 - 19:00

Место проведения: БО ЦОР по гребле – Ул. Октябрьской Революции, 2. 2 этаж (конференц-зал)

Событие в ВК