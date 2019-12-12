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Благотворительный концерт "Калядныя мары" на Брестском гребном канале
13.12.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестский гребной канал приглашает! 21 декабря в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле в рамках "Рождественские встречи на Брестском гребном канале" состоится благотворительный концерт - "Калядныя мары".
Для того, что бы наши мечты и пожелания непременно сбылись и реализовались в наступающем году, необходимо не только верить и проецировать вожделенное, но и, творить добрые дела накануне, и поверьте - это кротчайший путь к исполнению задуманного. Ведь вы же уже наверняка в этом убедились сами.
Благотворительный концерт
21 декабря, в рамках нашего светлого и благого мероприятия в этом вам помогут наши замечательные, талантливые артисты и исполнители:
Ведущий: Владимир Ящук
Презентация моно-спектакля "Чёрный Пьеро"
Перед началом благотворительного концерта в уютном и гостеприимном зале Брестского гребного канала состоится короткая презентация - анонс свежей работы брестского театра-студии "Зеркало" - завораживающий своей глубиной и проникновенностью моно-спектакль "Чёрный Пьеро".
Произведению удалось в одном сплетении соединить 19-й и 21 век - Ленгстон Хьюз и Александр Тымонюк.
Режиссёр-постановщик - Владимир Ящук.
Чёрный Пьеро - Александр Тымонюк.
"Ох и посмеетесь, ох и поплачете..."
Просто присоединяйтесь и творите добро вместе с нами.
Вход свободный (добровольное пожертвование).
Направление благотворительности
Совместно с Брестским Фондом помощи детям "Сердце Ангела" оказываем посильную помощь в направлении трехлетнего брестчанина Сережи Бренько (основной диагноз: Смешанные специфические расстройства, расстройство экспрессивной и рецептивной речи) -
Дата проведения: 21 декабря (суббота)
Время: 17:00 - 19:00
Место проведения: БО ЦОР по гребле – Ул. Октябрьской Революции, 2. 2 этаж (конференц-зал)
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Брестский гребной канал приглашает! 21 декабря в конференц-зале Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле в рамках "Рождественские встречи на...
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