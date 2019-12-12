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Беларусь покупает здание в Тбилиси. Лукашенко подписал распоряжение

13.12.2019 18:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь покупает здание в Тбилиси для размещения там посольства. Распоряжение об этом 13 декабря подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Посольство Беларуси в Грузии работает с 2016 года. Оно располагается в арендованном здании в Тбилиси — на улице Мегрелидзе, 5. Платит за все это дело бюджет Беларуси.

— Наличие собственного здания позволит обеспечить безопасность посольства, сделать его работу более удобной для граждан. В целом это подчеркнет серьезный и долгосрочный характер сотрудничества Минска и Тбилиси в экономической, гуманитарной и других сферах, — сообщили в пресс-службе президента.

Сумма покупки не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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