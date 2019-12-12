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В Москве потушили крупный пожар на складе с тканями

13.12.2019 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Площадь возгорания составила 7000 квадратных метров. Сейчас специалисты занимаются разбором обрушившихся конструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве потушили крупный пожар на складе с тканями

Пожар вспыхнул несколько часов назад. В его тушении были задействованы 100 человек и 35 единиц спецтехники, в том числе два вертолета. Работы по ликвидации возгорания осложнялись высокой температурой и взрывами емкостей с горючими жидкостями.

В Москве потушили крупный пожар на складе с тканями

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. В результате ЧП пострадал один человек.

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Новости России. Площадь возгорания составила 7000 квадратных метров. Сейчас специалисты занимаются разбором обрушившихся конструкций, сообщили в программе Новости...
 
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