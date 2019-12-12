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Новый рекорд по рублёвым вкладам 5,22 млрд рублей

13.12.2019 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рублевые вклады белорусов за ноябрь прибавили еще 135 миллионов рублей и в общем объеме не просто установили очередной рекорд, а с легкостью прошли психологически важную отметку в 5 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если считать с начала 2019 года, то плюс уже превысил миллиард рублей. Таким образом продолжается тренд, начатый еще в марте 2016-го. С той поры был только один месяц, когда рублевые депозиты показали небольшое номинальное снижение, все остальное время они росли.

Больше новостей экономики за 13 декабря здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Рублевые вклады белорусов за ноябрь прибавили еще 135 миллионов рублей и в общем объеме не просто установили очередной рекорд, а с легкостью...
 
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