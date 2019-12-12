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Проезд около «Атриума» частично перекроют почти на месяц - из-за ярмарки
Источник материала: Tut.by
В Могилеве завтра, 15 декабря, с 8 утра ограничат для проезда часть улицы Лепешинского около торгового центра «Атриум»,
Перекроют участок улицы Лепешинского от улицы Первомайской до местного проезда к жилому дому № 12А. Движение транспорта тут будет ограничено до вечера 7 января, а именно до 20.00.
Движение ограничат из-за ярмарки, которая будет работать на площади перед ТЦ «Атриум».
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Ограничено будет движение на участке улицы Лепешинского.
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