Проезд около «Атриума» частично перекроют почти на месяц - из-за ярмарки

Источник материала: Tut.by

В Могилеве завтра, 15 декабря, с 8 утра ограничат для проезда часть улицы Лепешинского около торгового центра «Атриум», сообщили в горисполкоме. И перекрыта эта часть улицы будет почти месяц.



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Перекроют участок улицы Лепешинского от улицы Первомайской до местного проезда к жилому дому № 12А. Движение транспорта тут будет ограничено до вечера 7 января, а именно до 20.00.

Движение ограничат из-за ярмарки, которая будет работать на площади перед ТЦ «Атриум».