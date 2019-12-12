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Проезд около «Атриума» частично перекроют почти на месяц - из-за ярмарки

13.12.2019 18:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве завтра, 15 декабря, с 8 утра ограничат для проезда часть улицы Лепешинского около торгового центра «Атриум», сообщили в горисполкоме. И перекрыта эта часть улицы будет почти месяц.


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Перекроют участок улицы Лепешинского от улицы Первомайской до местного проезда к жилому дому № 12А. Движение транспорта тут будет ограничено до вечера 7 января, а именно до 20.00.

Движение ограничат из-за ярмарки, которая будет работать на площади перед ТЦ «Атриум».

 
Теги: Могилев
 
 
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Ограничено будет движение на участке улицы Лепешинского.
 
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