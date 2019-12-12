Лукашенко разучился играть на баяне?

Одна из студенток поинтересовалась, чему бы еще президент хотел научиться. Он ответил, что осведомлен о различных сферах деятельности, но не всегда погружен в вопросы глубоко, как специалист. Поэтому, наверное, речь идет о том, чтобы углубить знания.





Александр Лукашенко отметил, что наверное, не станет учить английский, потому что «голова забита» и новый язык просто «не влезет». Он назвал незнание английского большим недостатком. Далее президент вспомнил о музыке.









«Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо — сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам — просто забыл», — сказал он, передает БелТА.





В начале века Александр Лукашенко неплохо играл на баяне, правда, и тогда говорил о «деревянных пальцах». В интервью российскому телеканалу в 2001 году он даже исполнил на инструменте фрагмент песни Валерия Ободзинского.





Заметим, что в прошлом году президенту показывали баян-синтезатор, но он воздержался от того, чтобы собственноручно опробовать музыкальный инструмент.