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Лукашенко разучился играть на баяне?

13.12.2019 18:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси сегодня признался, что разучился играть на баяне. Этим Александр Лукашенко поделился со студентами Беларусского государственного медицинского университета. Он сегодня провёл встречу с ними.

Одна из студенток поинтересовалась, чему бы еще президент хотел научиться. Он ответил, что осведомлен о различных сферах деятельности, но не всегда погружен в вопросы глубоко, как специалист. Поэтому, наверное, речь идет о том, чтобы углубить знания.

Александр Лукашенко отметил, что наверное, не станет учить английский, потому что «голова забита» и новый язык просто «не влезет». Он назвал незнание английского большим недостатком. Далее президент вспомнил о музыке.


«Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо — сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам — просто забыл», — сказал он, передает БелТА.

В начале века Александр Лукашенко неплохо играл на баяне, правда, и тогда говорил о «деревянных пальцах». В интервью российскому телеканалу в 2001 году он даже исполнил на инструменте фрагмент песни Валерия Ободзинского.

Заметим, что в прошлом году президенту показывали баян-синтезатор, но он воздержался от того, чтобы собственноручно опробовать музыкальный инструмент.
 
 
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Президент Беларуси сегодня признался, что разучился играть на баяне. Этим Александр Лукашенко поделился со студентами Беларусского государственного...
 
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