Пограничники примут меры для уменьшения очередей на границе на праздники

Источник материала: Аргументы и факты

Госпогранкомитет Беларуси примет меры для минимизации очередей на границе перед праздниками. По информации ведомства, перед декабрьскими и январскими праздниками на погранпереходах будет увеличено число пограничников.

Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через госграницу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей. По прогнозам специалистов, традиционно к началу праздничных выходных наиболее загруженными окажутся выездные направления, а к их завершению увеличение пассажиропотока будет отмечаться уже при въезде в Беларусь.

Госпогранкомитет напоминает о том, что отслеживать обстановку перед пунктами пропуска можно в режиме онлайн на информационном портале пограничного ведомства. Кроме того, в ГПК напомнили, что в автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда в пункт пропуска.