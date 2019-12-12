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Пограничники примут меры для уменьшения очередей на границе на праздники

13.12.2019 18:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пограничники примут меры для уменьшения очередей на границе на праздники
Фото из открытых источников

Госпогранкомитет Беларуси примет меры для минимизации очередей на границе перед праздниками. По информации ведомства, перед декабрьскими и январскими праздниками на погранпереходах будет увеличено число пограничников.

Пограничники примут меры для уменьшения очередей на границе на праздники Пенсионера из Лоева не пустили за границу из-за ветхого паспорта

Кроме того, с контрольными службами сопредельных государств прорабатываются вопросы ритмичного пропуска через госграницу лиц и транспортных средств, а также алгоритмы оперативного реагирования на случаи образования значительных очередей. По прогнозам специалистов, традиционно к началу праздничных выходных наиболее загруженными окажутся выездные направления, а к их завершению увеличение пассажиропотока будет отмечаться уже при въезде в Беларусь.

Госпогранкомитет напоминает о том, что отслеживать обстановку перед пунктами пропуска можно в режиме онлайн на информационном портале пограничного ведомства. Кроме того, в ГПК напомнили, что в автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда в пункт пропуска.

 
Теги: Брест
 
 
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Перед декабрьскими и январскими праздниками на белорусских погранпереходах будет увеличено число пограничников.
 
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