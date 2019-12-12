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Мурал «Лiчбавы свет» в Минске признали лучшим в мире

13.12.2019 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мурал «Лiчбавы свет» автора Mutus (Беларусь) на ул. Притыцкого, 134 появился в ноябре этого года

Мурал «Лiчбавы свет» в Минске признали лучшим в мире
Фото: telegram-канал «Работаем с Пушкиным»
«Лiчбавы свет» признан лучшим в мире по версии международной платформы стрит-арта Street Art Cities. Предварительно были отобраны наиболее интересные росписи, выполненных по всему миру в ноябре этого года. Победителем голосования стал минский мурал на ул. Притыцкого.

Работы Urban Myths уже становились лучшими в мире, но на сей раз в ТОПе оказалось произведение, выполненное белорусским художником, пишет «Минск-Новости».

 

– Для нас это первый опыт запуска народного голосования за лучшую работу месяца. Вместо того, чтобы самостоятельно формировать подборку, как это делают многие блоги об уличном искусстве, мы позволили выбирать свои любимые росписи нашему сообществу. Более 1 000 человек приняли участие в четырех отборочных турах и в финале. Mutus победил с ошеломляющим результатом в 53 % голосов, оставив позади таких всемирно известных художников, как INTI (Чили), Lula Goce (Испания) и Sasha Korban (Украина), — пояснил менеджер по связям с общественностью Street Art Cities Тим.
 
Кстати, последний - третий - мурал из триптиха дорисовалии 5 декабря.

Street Art Cities – это международное сообщество фанатов стрит-арта. Проект запущен в 2017 году и работает сегодня в более чем 550 городах мира. Располагает информацией о 24 000 авторов.
 
Теги: Минск
 
 
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Мурал «Лiчбавы свет» автора Mutus (Беларусь) на ул. Притыцкого, 134 появился в ноябре этого года
 
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