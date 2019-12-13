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Банки не будут обслуживать юрлиц 3 января. Почему?
13.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На один день, 3 января, банки и сервис ЕРИП не будут оказывать субъектам хозяйствования отдельные виды услуг по банковским операциям, включая расчетное и кассовое обслуживание, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на
Приостановление обслуживания необходимо для того, чтобы банки 3 января смогли корректно запустить автоматизированные системы, которые дорабатывались для улучшения их взаимодействия с системами
Что поменяется для обычных людей? Ничего.
— Ограничение в оказании банками услуг клиентам 3 января 2020 года не окажет влияния на обслуживания ими физических лиц, — говорится в сообщении Нацбанка.
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На один день, 3 января, банки и сервис ЕРИП не будут оказывать субъектам хозяйствования отдельные виды услуг по банковским операциям, включая расчетное и кассовое...
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