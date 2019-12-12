Новая автозаправка под Берёзовским мостом сегодня открылась, можно ехать

Источник материала: Виртуальный Брест

Довольно ударная стройка завершена - автозаправочная станция сегодня, 13 декабря 2019 года, в пятницу, приняла первых клиентов.





Напомним, что тут принцип не такой, как на обычных заправках: надо сначала заправиться, а потом оплатить топливо.





Можно просто вставить пистолет в бак, и залить до отсечки, а можно на табло ввести нужное количество литров или денег, и колонка выдаст сколько вы заказали.





Для помощи есть два сотрудника, которые и пистолет могут придержать, и проконсультировать, и выбрать необходимый режим работы.





Электрозаправки тут пока не видно, но какое-то оборудование ещё стоит в упаковке.





Есть традиционная кафешка и магазинчик с необходимыми в дороге товарами.















