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Новая автозаправка под Берёзовским мостом сегодня открылась, можно ехать
13.12.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Довольно ударная стройка завершена - автозаправочная станция сегодня, 13 декабря 2019 года, в пятницу, приняла первых клиентов.
Напомним, что тут принцип не такой, как на обычных заправках: надо сначала заправиться, а потом оплатить топливо.
Можно просто вставить пистолет в бак, и залить до отсечки, а можно на табло ввести нужное количество литров или денег, и колонка выдаст сколько вы заказали.
Для помощи есть два сотрудника, которые и пистолет могут придержать, и проконсультировать, и выбрать необходимый режим работы.
Электрозаправки тут пока не видно, но какое-то оборудование ещё стоит в упаковке.
Есть традиционная кафешка и магазинчик с необходимыми в дороге товарами.
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