Польша без газа не останется. Всё просчитано

belrynok.by Как говорится в материалах госкомпании, в 2019 году Польша потребляет 19 млрд кубометров газа, из них 4 млрд кубометров — это внутренняя добыча, 9 млрд кубометров куплено в России, 3,5 млрд куб. м — в Евросоюзе (не только PGNiG) и еще 2,5 млрд кубометров закуплено в виде сжиженного природного газа (СПГ), пишет





В случае прекращения поставок российского газа через территорию Украины Польша утверждает, что может обеспечить себя поставкой 25,6 млрд кубометров газа. Так, 5 млрд кубометров газа страна может закупить в виде СПГ, еще порядка 5 млрд куб. м — в странах Евросоюза, 7,5 млрд куб. м российского газа может прийти через Беларусь, 2,8 млрд куб. м газа находится в хранилищах и 4 млрд куб. м добывается в стране. При этом газ со стороны ЕС придет из Грайфсвальда, куда поступает российский газ по газопроводу «Северный поток», а также из австрийского Баумгартена.









В случае, если будет прекращен транзит газа через белорусскую систему Ямал-Европа, Польша считает, что обладает ресурсами в 33,1 млрд куб. м газа — 5 млрд куб. м СПГ, 10 млрд куб. м можно закупить в Евросоюзе, 5 млрд куб. м российского газа придет через газотранспортную систему Украины, 6 млрд куб. м российского газа может прийти через Беларусь, 2,8 млрд куб. м в хранилищах и 4 млрд куб. м газа собственной добычи.





Если же сработают оба негативных сценария, Польша считает, что сможет обеспечить поставки 28,6 млрд куб. м газа — 5 млрд куб. м газа в виде СПГ, около 10 млрд куб. м Польша рассчитывает купить в Евросоюзе, 5 млрд куб. м российского газа придет со стороны Беларуси, 2,8 млрд куб. — в хранилищах и 4 млрд куб. м газа собственной добычи.



