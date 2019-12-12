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Польша без газа не останется. Всё просчитано

13.12.2019 20:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польша представила расчеты по источникам покрытия спроса на газ в стране в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года и через Беларусь — с 18 мая 2020 года, а также для обоих вариантов, сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на материалы компании PGNiG.

Как говорится в материалах госкомпании, в 2019 году Польша потребляет 19 млрд кубометров газа, из них 4 млрд кубометров — это внутренняя добыча, 9 млрд кубометров куплено в России, 3,5 млрд куб. м — в Евросоюзе (не только PGNiG) и еще 2,5 млрд кубометров закуплено в виде сжиженного природного газа (СПГ), пишет belrynok.by

В случае прекращения поставок российского газа через территорию Украины Польша утверждает, что может обеспечить себя поставкой 25,6 млрд кубометров газа. Так, 5 млрд кубометров газа страна может закупить в виде СПГ, еще порядка 5 млрд куб. м — в странах Евросоюза, 7,5 млрд куб. м российского газа может прийти через Беларусь, 2,8 млрд куб. м газа находится в хранилищах и 4 млрд куб. м добывается в стране. При этом газ со стороны ЕС придет из Грайфсвальда, куда поступает российский газ по газопроводу «Северный поток», а также из австрийского Баумгартена.


В случае, если будет прекращен транзит газа через белорусскую систему Ямал-Европа, Польша считает, что обладает ресурсами в 33,1 млрд куб. м газа — 5 млрд куб. м СПГ, 10 млрд куб. м можно закупить в Евросоюзе, 5 млрд куб. м российского газа придет через газотранспортную систему Украины, 6 млрд куб. м российского газа может прийти через Беларусь, 2,8 млрд куб. м в хранилищах и 4 млрд куб. м газа собственной добычи.

Если же сработают оба негативных сценария, Польша считает, что сможет обеспечить поставки 28,6 млрд куб. м газа — 5 млрд куб. м газа в виде СПГ, около 10 млрд куб. м Польша рассчитывает купить в Евросоюзе, 5 млрд куб. м российского газа придет со стороны Беларуси, 2,8 млрд куб. — в хранилищах и 4 млрд куб. м газа собственной добычи.
 
 
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Польша представила расчеты по источникам покрытия спроса на газ в стране в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года и через...
 
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