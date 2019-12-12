Кочарян снова прооперирован









Ранее стало известно, что Кочаряна госпитализировали в медцентр Измирлян, и он проходит стационарное лечение.





Согомонян отметил, что подробной информации для журналистов в настоящее время у него нет: «Это личные данные, медицинская информация. Я не имею права связываться с бывшим президентом из-за того, что он находится под арестом. Информация доходит до меня с некоторым опозданием. Знаю, что чувствует он себя хорошо. Особых проблем со здоровьем у него нет».





По некоторым данным, Кочарян был прооперирован в указанном медучреждении. В октябре этого года он уже проходил курс стационарного лечения, завершившийся операцией.



