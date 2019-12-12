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Лукашенко поручил создать университетские клиники
13.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси появится новая университетская клиника. Ее создадут на базе больницы в Гродно сообщил президент республики Александр Лукашенко. Высокую эффективность таких медучреждений подтверждает мировой опыт, сообщает «МИР 24».
«Если мы убедились, что этим путем идет весь мир, давайте четко себе поставим задачу – создать базовые клиники для вузов в течение, допустим, двух-трех лет. Может не успеем за три года. Это надо посчитать. Поручение правительству и министру. Сделаем за четыре года, но перед нами будет стоять цель и это важно», – сказал Лукашенко.
Это заявление белорусский лидер сделал на встрече со студентами и преподавателями медицинских вузов. В будущем университетские клиники должны появиться во всех регионах страны.
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Высокую эффективность таких медучреждений подтверждает мировой опыт, подчеркнул президент Беларуси.
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