Лукашенко поручил создать университетские клиники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появится новая университетская клиника. Ее создадут на базе больницы в Гродно сообщил президент республики Александр Лукашенко. Высокую эффективность таких медучреждений подтверждает мировой опыт, сообщает «МИР 24».

«Если мы убедились, что этим путем идет весь мир, давайте четко себе поставим задачу – создать базовые клиники для вузов в течение, допустим, двух-трех лет. Может не успеем за три года. Это надо посчитать. Поручение правительству и министру. Сделаем за четыре года, но перед нами будет стоять цель и это важно», – сказал Лукашенко.

Это заявление белорусский лидер сделал на встрече со студентами и преподавателями медицинских вузов. В будущем университетские клиники должны появиться во всех регионах страны.