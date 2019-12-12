Проезд в автобусах Слуцка подорожает в это воскресенье

Источник материала: Слуцк Город





Тарифы на проезд в городских и пригородных автобусах изменятся воскресенье, 15 декабря, сообщили в администрации «Автобусного парка №2», филиала ОАО «Миноблавтотранс».

Стоимость проезда в городских автобусах вырастет на 5 копеек и составит 60 копеек, проездные билеты на январь будут стоить уже 26,28 рублей. Стоимость на пригородных маршрутах поднимется до 10 копеек за километр.

10 декабря со ссылкой на гендиректора «Миноблавтотранса» сообщалось, что стоимость проезда планируется повысить на этой неделе.

В последний раз билеты на городские автобусы в Слуцке дорожали 25 ноября 2018 года - с 50 до 55 копеек.



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