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Александр Лукашенко: слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров, под этим большая политика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во многом надуманная головная боль – отток медицинских кадров за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пишут, мол, уезжают, а здесь работать никому. Президент намекнул на меткое выражение «Лучше там, где нас нет, но лучше дома все равно мест нет».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но я министру говорю: «Ты не переживай, для нас 157 человек – это не количество врачей, которые уезжают в Польшу». Важно то, что, побывав там, приезжая сюда в отпуск (может, кто-то вернулся и прочее) они быстро вас на место поставят и расскажут, как там надо работать. Я вот вам искренне говорю, я вас не агитирую не выезжать. Съездите. Съездите, я уже привык к этому.
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Александр Лукашенко: слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров, под этим большая политика
Новости Беларуси. Во многом надуманная головная боль – отток медицинских кадров за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пишут, мол, уезжают, а...
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