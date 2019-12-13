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Топ-5 минских «однушек» до 40 тысяч долларов. Что это за жилье?

14.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласно итогам осени, средняя цена квадратного метра в стандартной однокомнатной квартире на вторичном рынке жилья — 1335 долларов в эквиваленте. Средняя цена за квартиру — 47 тысяч долларов. Но это цены на жилье стандартных потребительских качеств. В то же время на рынке есть квартиры, которые требуют некоторых финансовых вложений и стоят, соответственно, дешевле. REALTY.TUT.BY изучил предложения вторичного рынка и выбрал самые бюджетные варианты «однушек», с ценой до 40 тысяч долларов.

В Шабанах

В микрорайоне Шабаны на улице Бачило, 6 продается квартира в панельном доме 1990 года постройки. Это малосемейка, ее площадь — 34 квадратных метра. В объявлении честно сказано, что состояние квартиры плохое. Продается за 38,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1132 доллара за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В Заводском районе

На улице Красина, 9 есть вариант «однушки» в кирпичном доме 1987 года постройки. Площадь квартиры — 34 квадратных метра. В ней совмещенный санузел, есть застекленная лоджия. Цена — 38,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1137 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

У Партизанского проспекта

Квартира площадью 31 квадратный метр расположена в кирпичном доме 1960 года постройки на улице Филатова, 19. На кухне установлен стеклопакет, напольное покрытие — доска и линолеум. Продается за 39,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1298 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

С аккуратным ремонтом

Квартира расположена в панельном доме 1985 года постройки на улице Ротмистрова, 14. Ее площадь — 36 квадратных метров. Продается за 40 тысяч долларов в эквиваленте, по 1099 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В Курасовщине

Квартира площадью 32 квадратных метра расположена в панельном доме 1972 года постройки, на улице Ландера, 44. Жилье находится на первом этаже. Продается квартира за 40 тысяч долларов в эквиваленте, по 1232 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by
 
 
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