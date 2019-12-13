Источник материала: Новости Волковыска

После нескольких зимних штормов на пляж в 80 километрах к северу от Сан-Франциско штата Калифорния вымыло тысячи червей, напоминающих мужской половой орган.

Речи идет об особом виде червей под названием Urechis caupo (эхиуриды), которые являются отдельным подклассом морских многощетинковых червей. Несмотря на принадлежность существ к классу червей, иногда их называют "рыбой-пенисом".





Черви обычно закапываются глубоко в песок, но недавние штормы вымыли их на поверхность пляжей Дрейкс Бич, который располагается в 80 км к северу от Сан-Франциско.

В результате, вся береговая линия пляжа была покрыта морскими червями.

"Да, внешний вид червя нуждается в некоторых объяснениях. Но в это же время, он идеально подходит для жизни под землей", – написал биолог Иван Парр.





На данный момент ученые имеют доказательства того, что эти странные существа обитают на планете около 300 млн лет, а продолжительность жизни некоторых червей может достигать 25 лет.

Некоторые из эхиуридов тут же стали обедом для чаек. Также ими любят лакомиться выдры, акулы и скаты.

Кроме того, «рыба-пенис» пользуется большой популярностью в Восточной Азии и Южной Корее, где он считается деликатесом.