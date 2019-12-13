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«Дорого? А вы сами попробуйте!» Возле цирка открылась смузийная с экомаркетом

14.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На проспекте Независимости, 28, возле цирка открылась смузийная «Счастья, здоровья!» с экомаркетом. Здесь продают эко и zero waste товары, а также продукты для веганов. Мы посмотрели, как обустроились ребята, и узнали, как формируются цены в подобных магазинах на веганские продукты.


«Счастья, здоровья!» открыла молодая пара Алина и Константин, а также их знакомый. Алина раньше занималась фотографией и видеосъемкой, ее парень айтишник. Оба вегетарианцы, ведут этичный образ жизни.

Изначально у руля в делах должен был стоять их приятель, но планы поменялись, и теперь Алина и Костя не только управляющие, но и сами стоят за кассой и готовят смузи. Алина говорит, что это дело они продолжили вести для души.

Помещение заведения разделено на две зоны. В одной — бар на пять мест, где продают смузи и десерты. Все подается в стекле, с собой — в вашу тару со скидкой 10% или в оборотную тару, которую можно сдать сюда же. В заведении ее простерилизуют и на следующую порцию вам сделают скидку. Над смузи креативила Алина — придумывала названия, которые ассоциируются с напитком, вместо обычного перечисления ингредиентов.

— Мне хотелось, чтобы люди посмеялись над этими названиями, — говорит Алина.




В экомаркете есть крупы на развес с бумажными фасовочными пакетами, а также гранола. Кроме других веганских продуктов, здесь продают средства для мытья посуды, порошки — все они также экологичных марок, а также косметику. Есть стенд с zero waste товарами — для многоразового использования и без пластика. В углу магазина можно найти литературу про экологию и здоровье.

Есть холодильник с растительным молоком, сыром тофу и колбасами из пшеничного белка.

— Человеку, который только знакомится с вегетарианством и веганством, намного проще приходить в такие магазины и видеть такую колбасу и сосиски — что-то знакомое для его привычек уже есть, — говорит Алина.





Девушка рассказывает, что поначалу здесь рассчитывают на покупателей, которые в теме веганской движухи.

— У нас, конечно, очень узкая направленность, но к нам заходят разные люди. Приходила даже женщина семидесятилетняя, смотрела тофу. У меня даже мама не знает, что такое тофу — это для нее жижа какая-то безвкусная. Я спросила у покупательницы, знает ли она, что это. Она говорит: «Да, я в салатик нарезаю», — рассказывает Алина.

По словам основательницы заведения, близость цирка также сыграет на руку — мамы с детьми теперь могут купить здесь что-то полезное детям, например шоколад из кэроба, а не попкорн.

Как формируется цена на веганские продукты?


Алина не называет точную сумму вложений, но говорит, что в магазин инвестировали более 30 тысяч долларов. Вкладывались в брендирование, концепт дизайна. Позже «Счастья, здоровья!» хотели бы расшириться и, возможно, открыть бистро. Девушка — из России, поэтому вдохновляется российскими примерами подобных мест. В краткосрочных планах у ребят — наладить работу интернет-магазина с доставкой.

Мы смотрим на цены (чечевица — семь рублей за кило, восемь одноразовых мешочков — 16 рублей, мыло — восемь рублей, пшеничная колбаса — 10 рублей) и понимаем, что веганские и вегетарианские товары всегда стоят дороже, но уточняем: как формируется цена на продукт?

— Вот, например, марка «Образ жизни». Мы им пишем, а они нас перенаправляют на дистрибьюторов, которые находятся в Минске. Все, к ним напрямую ты не можешь попасть. Поэтому в формировании цены играют роль процент дистрибьютора, закупка товара оптом или нет, доставка — если покупаем напрямую, рекомендуемая розничная цена. Нам надо учитывать еще коммуналку и аренду в центре города, но при этом хочется быть поближе к людям. У нас нет бизнес-манипуляций, чтобы зарабатывать миллионы. Это для людей, — говорит Алина.




Девушка говорит, что читает все отзывы в директ. Когда люди пишут, что цена завышена, уточняет, где и за сколько продают такой товар в других местах.

— Я понимаю всех. Среднестатистический покупатель думает, что эта цена не обоснована, но ты просто не можешь сделать по-другому. А если говорить, зачем тогда ввязались — ну тогда можно просто сидеть на диване и комментировать: «Почему так дорого?» А вы сами попробуйте!




— Я хочу, чтобы мы были, как в Италии, где в кафешках семейная атмосфера, теплота. Чтобы люди не стеснялись нас, общались, спрашивали, рассказывали свои истории, а мы рассказывали свою, — говорит Алина.

Вот пару позиций из меню с актуальными ценами:

свежевыжатый апельсиновый фреш: 6 рублей за 300 мл и 8 за 400 мл;

смузи выпьем за любовь (ежевика, малина, клубника, апельсин): 4 рубля за 300 мл и 5 за 400 мл;

смузи-боул «Мам, ну купи!» (кешью-молоко, банан, авокадо, финик, raw какао, гранола из зеленой гречки, семена чиа, ягоды годжи): 9 рублей за 400 мл.

Заведение работает с 10 до 21 часа, по выходным — с 11 утра.

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Теги: Минск
 
 
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