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«Никогда не считалась красавицей». Новая «Мисс Вселенная» прокомментировала отношение к своей внешности

14.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представительница Южно-Африканской Республики Зозибини Тунци, выигравшая конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2019», рассказала о том, как к ее типу внешности относились в детстве. Об этом пишет Independent.

«Я выросла в мире, где женщина, похожая на меня — с моим типом кожи и моим типом волос, — никогда не считалась красавицей», — пояснила Тунци. По ее словам, в обществе, где она воспитывалась, такая внешность всегда была далека от идеала красоты.

Победительница конкурса также выразила надежду на то, что эти стереотипы уже остались в прошлом. «Я хочу, чтобы будущее поколение смотрело на меня и видело во мне собственное отражение», — подчеркнула она.

Финал конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2019» состоялся 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия. В этом году его выиграла 26-летняя Тунци. Она активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов. Второе место на конкурсе заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а третье — 25-летняя София Арагон, которая представляла Мексику.

 
 
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Представительница Южно-Африканской Республики Зозибини Тунци, выигравшая конкурс красоты «Мисс Вселенная - 2019», рассказала о том, как к ее типу внешности...
 
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