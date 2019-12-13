Семейный капитал: кому положен и как получить? Разбираемся вместе со специалистом

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 1 января 2015 г. Указом Президента Республики Беларусь от 9.12.2014 № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» был введен новый вид долговременной государственной поддержки — семейный капитал. С просьбой еще раз напомнить нашим читателям о том, что это такое и как можно его получить, мы обратились к начальнику управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяне ТОЛСТИК.





— Татьяна Васильевна, что же из себя в действительности представляет семейный капитал?

— Семейный капитал — это безналичные денежные средства в размере 10 000 долларов США, которые полагаются семьям при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.

Семейный капитал назначается одному члену семьи (как правило, матери), но право на его использование имеют все члены семьи, учтенные в ее составе при назначении семейного капитала (в том числе отец (отчим). Кроме того, дети, родившиеся (усыновленные, удочеренные, возвращенные в семью в связи с восстановлением в родительских правах) после назначения семейного капитала, также будут иметь право на его использование наравне с членами семьи, учтенными в ее составе при назначении этого вида государственной помощи.

Семья может реализовать право на назначение семейного капитала один раз.

Средства на него выделяются из республиканского бюджета и зачисляются на депозитные счета граждан в ОАО «АСБ Беларусбанк». За период нахождения денежных средств на таких счетах начисляются проценты по ставке, устанавливаемой Министерством финансов Республики Беларусь.

— Насколько можно быть уверенным в сохранности этих средств?

— Сохранность средств семейного капитала в ОАО «АСБ Беларусбанк» гарантируется государством. Он (с учетом начисленных процентов) предоставляется семьям для использования в Беларуси в полном объеме либо по частям в безналичном порядке.

18 сентября 2019 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 345 «О семейном капитале». Данным Указом программа «Семейный капитал» продлевается на 2020 — 2024 годы.

— Как изменятся выплаты?

— Начисляться семейный капитал с 1 января 2020 года будет в белорусских рублях. Теперь на депозитный счет семья получит 22,5 тысячи рублей. Что немаловажно, начиная с 1 января 2021 года, установленная базовая сумма будет каждый год индексироваться с учетом роста потребительских цен.

Сумма семейного капитала будет начисляться в размере, действующем на дату рождения ребенка (в случае усыновления — на дату усыновления). Каждый год точный новый размер выплат будет размещен на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь не позднее 31 января.

Важно: если пополнение в семействе произошло до конца этого года, то размер семейного капитала всё еще будет составлять 10 тысяч долларов, даже если родители подадут заявление после 1 января 2020 года.

— Кому можно рассчитывать на семейный капитал и как его получить?

— Право на такие выплаты имеет каждая семья, в которой появился третий малыш (в том числе и последующие дети, усыновленный ребенок), но получить капитал можно только один раз. Если родители уже воспользовались такой возможностью по программе прошлых лет, в 2015 — 2019 годах, то в срок действия нового указа выплата уже не положена.

— Куда нужно обращаться за назначением семейного капитала?

— В местные исполнительные органы власти (теперь не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания, а за распоряжением — либо по месту назначения, либо по месту жительства/пребывания). Причем подать необходимые документы нужно успеть в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если по каким-то уважительным причинам родители не успели сделать это вовремя, то местные органы власти могут продлить этот срок.

— Какие документы нужны?

— На данный момент пакет документов для назначения семейного капитала выглядит так: заявление, паспорт гражданина, имеющего право на назначение семейного капитала, свидетельство о рождении всех несовершеннолетних детей, учитываемых в составе семьи, для полных семей — свидетельство о браке и документ, удостоверяющий личность супруга, для неполных семей — свидетельство о смерти супруга, документ, подтверждающий категорию неполной семьи (копия решения суда о расторжении брака, свидетельство о расторжении брака, паспорт, в котором нет отметки о регистрации брака), для усыновителей — копия решения суда об усыновлении ребенка.

— Можно ли использовать семейный капитал досрочно?

— Да, начиная с 1 января 2020 года семейным капиталом вы вправе распорядиться, не выжидая 18-летнего срока. И если раньше использовать эти средства (частично либо полностью) досрочно можно было только на оплату медицинских услуг, то теперь список расширился.

Досрочное использование средств семейного капитала независимо от периода времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала, предусмотрено на следующие цели: строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора; получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования; получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения: предоставление для медицин-ского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

Кстати, такое же право на досрочное использование средств имеют и те семьи, которым семейный капитал был назначен по программе 2015 — 2019 годов.

— Куда можно потратить капитал после 18-летия ребенка?

Когда ребенку, при рождении которого семья получила эти выплаты, исполнится 18 лет, средства семейного капитала могут быть использованы по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования; получение медицинской помощи; получение услуг в сфере социального обслуживания; формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя).

Средства семейного капитала, в том числе начисленные проценты, за период размещения средств семейного капитала в банковские вклады (депозиты) «Семейный капитал» физических лиц, наследованию не подлежат и освобождаются от подоходного налога с физических лиц, на них не может быть обращено взыскание.

— За назначением (досрочным распоряжением) семейного капитала граждане должны обращаться только лично?

— Для назначения, распоряжения и использования средств семейного капитала, а также для совершения иных действий, граждане вправе обращаться лично или через своих представителей по доверенности, подтверждающей их полномочия, в соответствии со статьей 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Несовершеннолетние граждане, недееспособные или ограниченно дееспособные совершеннолетние граждане обращаются через своих законных представителей — родителей, усыновителей (удочерителей), опекунов (попечителей), иных законных представителей, признанных таковыми в соответствии с актами законодательства либо актами уполномоченных на то государственных органов, или через представителей этих законных представителей.

Прием документов для назначения и досрочного распоряжения средствами семейного капитала, осуществляет служба «Одно окно» Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 1, каб. № 118, 1-й этаж, тел.: 5-29-75, 5-29-74, 5-96-51.

За консультацией по вопросам назначения и распоряжения средствами семейного капитала можно обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, д. 1, каб. 207, 2 этаж, тел. 5-15-73.

«НН».