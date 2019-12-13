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«Работаю по локоть в моторном масле». Истории женщин в стереотипно мужских профессиях
Источник материала: Tut.by
Авиатехник, кузнец, автоинструктор — профессии, которые стереотипно считаются мужскими. Но это не так. Мы пригласили в студию женщин, выбравших работу, которая у многих не ассоциируется с женской. Они рассказали о реакции коллег, трудно ли им физически справляться со своими обязанностями и приходится ли жертвовать женственностью на работе.
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Женщины на стереотипно мужской работе - о реакции коллег-мужчин, трудностях и своей женственности.
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