«Работаю по локоть в моторном масле». Истории женщин в стереотипно мужских профессиях

Источник материала: Tut.by

Авиатехник, кузнец, автоинструктор — профессии, которые стереотипно считаются мужскими. Но это не так. Мы пригласили в студию женщин, выбравших работу, которая у многих не ассоциируется с женской. Они рассказали о реакции коллег, трудно ли им физически справляться со своими обязанностями и приходится ли жертвовать женственностью на работе.