Обзор мультиварок REDMOND: цены, отзывы, характеристики

Источник материала: Tut.by

REDMOND — один из лидеров рынка, выпускающих бытовую технику. Производитель специализируется на выпуске мультиварок, что заметно по высокому качеству продукции.

В число популярных моделей на площадке KUPI.TUT.BY вошли три мультиварки бренда REDMOND

Одной из самых популярных моделей этого года является мультиварка RMC-M90 . Её технические характеристики отличают мультиварку от конкурентов:

— Модель оснащена регулировкой температуры;

— максимальное время установки таймера — 24 часа;

— корпус мультиварки выполнен из качественного металла, покрытие чаши — керамическое;

— встроена функция регулировки времени приготовления;

— легкая конструкция обладает компактными габаритами и весом 4.2 кг.

В комплекте с мультиваркой идет приятный бонус — кулинарная книга на 200 рецептов. Кроме того, покупателю достанутся держатели для черпака и ложки, контейнер для приготовления блюд на пару, мерный стакан и корзина для жарки во фритюре.

Второй популярной моделью среди пользователей стала мультиварка RMC-MD200 от REDMOND. Отзывы покупателей доказывают, что модель обладает всеми заявленными достоинствами:

— Включены функции регулировки времени приготовления и Sous-Vide;

— отличная мощность 1000 Вт;

— объем мультиварки составляет почти 2.5 л;

— возможно приготовление в двух чашах одновременно;

— керамическая поверхности чаш оснащена антипригарным покрытием;

— включены опции отложенного старта и поддержания тепла.

В комплектацию модели, помимо контейнеров и мерного стакана, входят руководство по эксплуатации мультиварки, сервисная книжка и книга рецептов.

Вместе с мультиваркой REDMOND SkyCooker M903S можно готовить сложные блюда максимально просто и быстро. Объем чаши — 5 л, что позволяет приготовить действительно большие порции.

— Мультиварка оснащена Bluetooth-функцией, позволяющей значительно упростить использование модели и управлять ею с телефона;

— максимальное время установки таймера — 24 часа;

— включены функции регулировки времени приготовления и Sous-Vide;

— в широкий список программ мультиварки входит опция мультиповар;

— мультиварка оснащена 3D-нагревом и функцией отложенного старта;

— мощность модели составляет 1000 В — отличный показатель данного параметра.

SkyCooker M903S заслуженно входит в рейтинг лучших мультиварок REDMOND. В отзывах покупатели часто обращают внимание на легкое управление моделью благодаря возможности подключения со смартфона, а также множество готовых программ, позволяющих не тратить время на подбор рецепта.

Помимо бренда REDMOND на рынке скороварок также лидируют модели от производителей VITEK , Scarlett , Tefal . Перечисленные марки популярны на рынке по соотношению цена/качество.

На площадке KUPI.TUT.BY размещены модели мультиварок от проверенных белорусских интернет-магазинов. Здесь вы сможете найти цены на каждый товар и отзывы покупателей. Также доступны подробные характеристики и возможность сравнить мультиварку с похожими моделями.