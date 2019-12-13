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Обзор мультиварок REDMOND: цены, отзывы, характеристики

14.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

REDMOND — один из лидеров рынка, выпускающих бытовую технику. Производитель специализируется на выпуске мультиварок, что заметно по высокому качеству продукции.

В число популярных моделей на площадке KUPI.TUT.BY вошли три мультиварки бренда REDMOND

Мультиварка RMC-M90

Одной из самых популярных моделей этого года является мультиварка RMC-M90. Её технические характеристики отличают мультиварку от конкурентов:

— Модель оснащена регулировкой температуры;
— максимальное время установки таймера — 24 часа;
— корпус мультиварки выполнен из качественного металла, покрытие чаши — керамическое;
— встроена функция регулировки времени приготовления;
— легкая конструкция обладает компактными габаритами и весом 4.2 кг.

В комплекте с мультиваркой идет приятный бонус — кулинарная книга на 200 рецептов. Кроме того, покупателю достанутся держатели для черпака и ложки, контейнер для приготовления блюд на пару, мерный стакан и корзина для жарки во фритюре.

Мультиварка RMC-MD200

Второй популярной моделью среди пользователей стала мультиварка RMC-MD200 от REDMOND. Отзывы покупателей доказывают, что модель обладает всеми заявленными достоинствами:

— Включены функции регулировки времени приготовления и Sous-Vide;
— отличная мощность 1000 Вт;
— объем мультиварки составляет почти 2.5 л;
— возможно приготовление в двух чашах одновременно;
— керамическая поверхности чаш оснащена антипригарным покрытием;
— включены опции отложенного старта и поддержания тепла.

В комплектацию модели, помимо контейнеров и мерного стакана, входят руководство по эксплуатации мультиварки, сервисная книжка и книга рецептов.

Мультиварка SkyCooker M903S

Вместе с мультиваркой REDMOND SkyCooker M903S можно готовить сложные блюда максимально просто и быстро. Объем чаши — 5 л, что позволяет приготовить действительно большие порции.

— Мультиварка оснащена Bluetooth-функцией, позволяющей значительно упростить использование модели и управлять ею с телефона;
— максимальное время установки таймера — 24 часа;
— включены функции регулировки времени приготовления и Sous-Vide;
— в широкий список программ мультиварки входит опция мультиповар;
— мультиварка оснащена 3D-нагревом и функцией отложенного старта;
— мощность модели составляет 1000 В — отличный показатель данного параметра.

SkyCooker M903S заслуженно входит в рейтинг лучших мультиварок REDMOND. В отзывах покупатели часто обращают внимание на легкое управление моделью благодаря возможности подключения со смартфона, а также множество готовых программ, позволяющих не тратить время на подбор рецепта.

Помимо бренда REDMOND на рынке скороварок также лидируют модели от производителей VITEK, Scarlett, Tefal. Перечисленные марки популярны на рынке по соотношению цена/качество.

На площадке KUPI.TUT.BY размещены модели мультиварок от проверенных белорусских интернет-магазинов. Здесь вы сможете найти цены на каждый товар и отзывы покупателей. Также доступны подробные характеристики и возможность сравнить мультиварку с похожими моделями.

 
 
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REDMOND - один из лидеров рынка, выпускающих бытовую технику. Производитель специализируется на выпуске мультиварок, что заметно по высокому качеству продукции.
 
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