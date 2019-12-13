«Выживший». Купил Audi 80 B2 за 500 долларов, вложил в 4 раза больше. Теперь радует душу

Источник материала: Tut.by

Вряд ли Audi 80 B2 можно назвать культовым автомобилем. Еще лет десять назад классические седаны довольно часто мелькали на наших дорогах — простые, неприхотливые, ничем не примечательные внешне. Но сейчас хорошо сохранившиеся экземпляры вызывают интерес. Именно на такой машине 1986 года выпуска ездит Александр из Пинска. Но чтобы выехать из гаража, пришлось приложить немало усилий.





Историческая справка Audi 80 поколения B2 дебютировало на рынке в 1978 году и выпускалось до 1986 года. За этот период автомобиль подвергся единственной модернизации в 1984 году — изменились бамперы, фары, капот, детали интерьера. Между прочим, автором дизайна был знаменитый Джорджетто Джуджаро. Автомобиль выпускался как в виде классического седана, так и двухдверного купе. А вот «универсала» не было. За годы выпуска было произведено 1 млн 680 тысяч 146 автомобилей, включая купе и модификацию с индексом «90». Последняя оснащалась более мощными двигателями.

Спонтанная покупка

Мы поискали такие машины на популярном ресурсе частных объявлений. И, вы не поверите, нашли ровно 80 предложений о продаже Audi 80 B2. Правда, большая часть автомобилей находится в удручающем состоянии. Цены на такие экземпляры начинаются от 150 долларов. Александр приобрел свою машину три года назад за 500 долларов. И, засучив рукава, взялся за восстановление.

— Вообще появилась она у меня совершенно спонтанно. У меня не было и в мыслях обязательно купить Audi 80. Просто через знакомого узнал, что его родственник продает «восьмидесятку». Машина была у него с 2003 года в одних руках. Поехал посмотреть. Авто оказалось в очень плохом состоянии, но цена на тот момент была приемлемая — 500 долларов.

После покупки Александр просто пригнал машину в гараж и даже не пытался на ней ездить, посчитав это небезопасной затеей. У машины был гнилой кузов, «уставший» двигатель, состояние тормозов тоже не внушало доверия. Так что, загнав уже свою «восьмидесятку» в гараж, Александр тут же принялся разбирать ее едва ли не до винтика.

— К тому моменту я понял, что хочу сделать с машиной — восстановить ее до состояния «классики», безо всякого «колхоза». Никаких лишних побрякушек, все строго в соответствии с оригиналом, как внешне, так и внутри. Первым делом я принялся искать детали для восстановления и ремонта кузова. Оказалось, что это не так просто. Три двери я нашел здесь, в Беларуси, четвертую мне привезли из Польши. «Белорусские» двери обошлись в 150 долларов, «импортная» чуть дороже — 70 долларов. Крылья, капот тоже менялись — их я нашел в Беларуси.

В итоге из родных кузовных деталей у машины осталась, пожалуй, только крышка багажника. По сути все съемные элементы менялись. Сварочные работы Александр проводил своими силами.





— Эта машина уже редкость. Те, что были — постепенно сгнили, исчезли. На разборках практически ничего не найти, никто на такие машины ничего не возит. Разве что по счастливой случайности что-то можно встретить. Спасали форумы, знакомые. Кузовщину найти крайне тяжело. С теми же дверями мне на самом деле очень повезло.

Параллельно с кузовом новый владелец взялся за механическую часть. Всю подвеску пришлось поменять. Свое место заняли новые тормозные трубки. Колодки и диски тоже поменял, суппорты отремонтировал. С двигателем Александр поступил просто — взял и заменил его на другой агрегат. тоже от Audi, объемом 1.8 литра, но уже с машины третьего поколения. Двигатель привезли из Европы.

После сборки наступила пора покраски. Владелец оставил темно-серый металлик, который был указан в техпаспорте, но сделал его еще немного темнее. Так что даже не пришлось менять документы. По техпаспорту Audi 80 так и осталась темно-серым металлликом.

— Что еще? Поменял всю оптику, спереди и сзади. На фото стоят поворотники оранжевые, но уже сейчас я поставил красные, Red Hella. В будущем хочу поставить заднюю бленду от «американки», тоже Red Hella. Но у нас их нет, а если и есть, то очень дорого. Да, еще диски. Они родные, оригинальные, с узнаваемым дизайном. Я их раскатал, отпескоструил и покрасил. Выглядят как новые.





С интерьером тоже пришлось поработать. На водительском кресле была протерта обивка спинки слева — годы взяли свое. Александр долго искал кресло, но это задача нереальная. Удалось купить пассажирское сиденье с такой же обивкой. Поменял только обивку, потому что само кресло было в хорошем состоянии.

— Дверные карты буквально драил с различной «химией» — отмыл, стали как новенькие. Также тщательно очистил переднюю панель и все пластиковые детали. Панель, кстати, не растрескавшаяся — умели делать. Обивку потолка тоже снимал и мыл. Заднюю полку просто заменил на оригинальную.

В машине не работал центральный замок, тяги которого имеют вакуумный привод. Александр все восстановил, теперь узел в рабочем состоянии.





Примерно за год машина из дряхлой старушки превратилась в молодящуюся красотку.

Обращают внимание все — и молодые, и постарше

— Другой машины в семье у меня нет, езжу на этой Audi, причем каждый день. Зимой тоже. Еще на начальной стадии восстановления я пролил антикором все полости, лонжероны, двери — все потенциально уязвимые места. Так что по прошествии двух зим никаких проблем в виде «жучков» не вылезло.





Александр признает, что во много машина проигрывает современным — все же между ними лежит пропасть времени. Но зато когда выезжаешь в город — без внимания «восьмидесятка» не остается.

— На нее обращают внимание все, причем как взрослые мужчины, так и молодые ребята. Замечают в потоке. Потому что эти машины уже в принципе вымерли, их нет на дорогах. Если «сотку» еще можно встретить, то «восьмидесятку» — практически нереально. В целом машина довольно удобна в повседневной эксплуатации. Двигатель едет уверенно, без провалов. Один дедушка отрегулировал карбюратор, так что по расходу она меня полностью устраивает. В городе — 7 литров, на трассе 5−5,5 при скорости 100−110. Техосмотр моя Audi проходила с первого раза. Я в этой машине полностью уверен. Все, что предусмотрено заводом, — исправно работает.

Что касается расходников, то с этим проблем нет. Александр говорит, на рынке можно найти практически все. Есть детали по подвеске, колодки тормозные, фильтры. Причем зачастую в наличии, а не под заказ.

— Понимаете, у меня даже не стоит вопрос что-то к ней подбирать от других моделей. Ничего не надо придумывать, все есть.

За такие деньги лучше все равно не купишь

— Я подбивал все расходы на машину. На данный момент я потратил на нее 2300 долларов, но это с учетом того, что все работы выполнял сам. Отдавать кому-то — не вариант. За качество своей работы я точно не буду волноваться. Сейчас она в таком состоянии, что я гарантированно на ней еще лет пять отъезжу. А за эти деньги в любом случае ничего толкового не купишь. Я ездил смотрел машины и по 6 тысяч долларов. Так там тоже в любом случае без сварки и покраски не обойдешься. А у меня в итоге получился автомобиль для души, на котором и самому приятно ездить, и люди радуются, когда видят ее на дороге. Жена поначалу немного бурчала, когда ремонт вытаскивал деньги из семейного бюджета, но сейчас довольна. Повышенное внимание со стороны людей ей тоже нравится.





Удивительно, но Александр не занимается ремонтом автомобилей самостоятельно. По сути это его хобби, которым он увлекается в свободное от основной работы время. На сегодня машина снова стоит в гараже. Владелец взялся за небольшую модернизацию — имплантирует под капот коробку передач от дизельной версии. Говорит, там передаточные числа другие, машина лучше поедет. В планах у Александра — установить 1,8-литровый турбомотор от Audi A6.

— Думаю, в ближайший год я это сделаю. Но во внешности ничего больше менять не собираюсь. Мне нравится эта машина в своем классическом виде.