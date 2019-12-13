Студенты медвузов подарили Лукашенко картину с видами Александрии

Студенты-медики, принимавшие участие во встрече с президентом Беларуси, которая прошла 13 декабря в Белгосуниверситете, подарили главе государства подарки.
Александру Лукашенко достался пейзаж, на котором запечатлены окрестности агрогородка Александрия Шкловского района – малой родины президента, сообщает telegram-канал «Пул Первого».
Автором картины является студентка 6 курса Белорусского государственного медицинского университета Юлия Голубчик.
В знак благодарности Лукашенко вручил девушке позолоченную ручку Президента.
Что касается картины, то он пообещал передать её в экспозицию Дворца Независимости.
На этом подарки для высокого гостя не закончились. Также Глава государства стал обладателем именного пригласительного билета на 100-летие Белорусского государственного медицинского университета.
Праздник пройдет 5 ноября 2021 года в Большом театре Беларуси.