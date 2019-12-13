Студенты медвузов подарили Лукашенко картину с видами Александрии

Источник материала: Новости Волковыска

Студенты-медики, принимавшие участие во встрече с президентом Беларуси, которая прошла 13 декабря в Белгосуниверситете, подарили главе государства подарки.

Александру Лукашенко достался пейзаж, на котором запечатлены окрестности агрогородка Александрия Шкловского района – малой родины президента, сообщает telegram-канал «Пул Первого».





Автором картины является студентка 6 курса Белорусского государственного медицинского университета Юлия Голубчик.

В знак благодарности Лукашенко вручил девушке позолоченную ручку Президента.

Что касается картины, то он пообещал передать её в экспозицию Дворца Независимости.

На этом подарки для высокого гостя не закончились. Также Глава государства стал обладателем именного пригласительного билета на 100-летие Белорусского государственного медицинского университета.

Праздник пройдет 5 ноября 2021 года в Большом театре Беларуси.