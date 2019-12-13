ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь точно: у беларусов будет ещё один выходной без отработки

14.12.2019 10:47 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Хоть правительство и отказалось освободить страну от работы 31 декабря, одна приятная новость по этому поводу все-таки есть. Теперь уже точно: 2 января беларусам дадут дополнительный выходной день. И его не придется отрабатывать. Об этом пишут в Telegram-канале «Пул Первого», близком к администрации президента.

О том, что 2 января станет выходным, мы писали еще в начале недели. Тогда источники рассказали TUT.by, почему власти не стали лишать 31 декабря статуса рабочего дня – и поделились инсайдом по выходным:

«Если делать выходным 31 декабря, то останется один рабочий день – 30 декабря. Люди будут праздновать на работе. А это фактически равносильно тому, что страна уходит на выходные 27 декабря. Конец года всегда напряженная пора. Много хвостов. Надо спокойно закрыть год. Потом гулять. А подготовиться к празднику можно 28-29 декабря. <...> Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать».

Таким образом, 30 и 31 декабря будут рабочими, 1 и 2 января – выходными, 3 января – рабочим, 4-7 января – выходными. Однако официальное решение по 2 января как выходному пока не публиковалось. Как уверяет «Пул Первого», это случится в ближайшее время.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоть правительство и отказалось освободить страну от работы 31 декабря, одна приятная новость по этому поводу все-таки есть. Теперь уже точно: 2 января беларусам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь точно: 2 января белорусам дадут дополнительный выходной день. И его не придется отрабатывать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа зимних женских курток в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика