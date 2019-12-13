Теперь точно: у беларусов будет ещё один выходной без отработки

Источник материала: KYKY

Хоть правительство и отказалось освободить страну от работы 31 декабря, одна приятная новость по этому поводу все-таки есть. Теперь уже точно: 2 января беларусам дадут дополнительный выходной день. И его не придется отрабатывать. Об этом пишут в Telegram-канале «Пул Первого», близком к администрации президента.

О том, что 2 января станет выходным, мы писали еще в начале недели. Тогда источники рассказали TUT.by, почему власти не стали лишать 31 декабря статуса рабочего дня – и поделились инсайдом по выходным:

«Если делать выходным 31 декабря, то останется один рабочий день – 30 декабря. Люди будут праздновать на работе. А это фактически равносильно тому, что страна уходит на выходные 27 декабря. Конец года всегда напряженная пора. Много хвостов. Надо спокойно закрыть год. Потом гулять. А подготовиться к празднику можно 28-29 декабря. <...> Появилась информация, что 4 января не надо работать. 2 января будет полноценным выходным. Его не надо будет отрабатывать».

Таким образом, 30 и 31 декабря будут рабочими, 1 и 2 января – выходными, 3 января – рабочим, 4-7 января – выходными. Однако официальное решение по 2 января как выходному пока не публиковалось. Как уверяет «Пул Первого», это случится в ближайшее время.