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Теперь точно: 2 января белорусам дадут дополнительный выходной день. И его не придется отрабатывать
Источник материала: Партизан
Хоть правительство и отказалось освободить страну от работы 31 декабря, одна приятная новость по этому поводу все-таки есть.
Об этом пишут в Telegram-канале «Пул Первого», близком к администрации президента.
Таким образом, 30 и 31 декабря будут рабочими, 1 и 2 января – выходными, 3 января – рабочим, 4-7 января – выходными. Однако официальное решение по 2 января как выходному пока не публиковалось. Как уверяет «Пул Первого», это случится в ближайшее время, пишет
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Хоть правительство и отказалось освободить страну от работы 31 декабря, одна приятная новость по этому поводу все-таки есть.
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