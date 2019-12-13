Теперь точно: 2 января белорусам дадут дополнительный выходной день. И его не придется отрабатывать

Таким образом, 30 и 31 декабря будут рабочими, 1 и 2 января – выходными, 3 января – рабочим, 4-7 января – выходными. Однако официальное решение по 2 января как выходному пока не публиковалось. Как уверяет «Пул Первого», это случится в ближайшее время, пишет