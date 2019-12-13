Велосипедистам объявлена война? Кто рассыпает на велодорожках шурупы

Источник материала: Виртуальный Брест

Велосипедистам кем-то объявлена война? Сегодня рано утром, едучи с ночной смены домой, напротив остановки на Юбилейке, на велополосе тротуара "поймал" передним колесом вот такой шуруп.





Хочу обратиться к тому, кто это сделал: знай, любое зло, сделанное кому-то, возвратится бумерангом вдвойне тому, кто это сделал.





Не делай так больше.



