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Велосипедистам объявлена война? Кто рассыпает на велодорожках шурупы
14.12.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Велосипедистам кем-то объявлена война? Сегодня рано утром, едучи с ночной смены домой, напротив остановки на Юбилейке, на велополосе тротуара "поймал" передним колесом вот такой шуруп.
Хочу обратиться к тому, кто это сделал: знай, любое зло, сделанное кому-то, возвратится бумерангом вдвойне тому, кто это сделал.
Не делай так больше.
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Велосипедистам кем-то объявлена война? Сегодня рано утром, едучи с ночной смены домой, напротив остановки на Юбилейке, на велополосе тротуара "поймал" передним...
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