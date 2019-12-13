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Велосипедистам объявлена война? Кто рассыпает на велодорожках шурупы

14.12.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Велосипедистам кем-то объявлена война? Сегодня рано утром, едучи с ночной смены домой, напротив остановки на Юбилейке, на велополосе тротуара "поймал" передним колесом вот такой шуруп.

Велосипедистам объявлена война? Кто рассыпает на велодорожках шурупы

Хочу обратиться к тому, кто это сделал: знай, любое зло, сделанное кому-то, возвратится бумерангом вдвойне тому, кто это сделал.

Велосипедистам объявлена война? Кто рассыпает на велодорожках шурупы

Не делай так больше.

Велосипедистам объявлена война? Кто рассыпает на велодорожках шурупы

 
 
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  Велосипедистам кем-то объявлена война? Сегодня рано утром, едучи с ночной смены домой, напротив остановки на Юбилейке, на велополосе тротуара "поймал" передним...
 
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