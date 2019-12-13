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Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе
14.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
17 декабря с 10.00 до 11.00 в Переганцевском сельском Совете депутатов (кабинет председателя) прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич.
18 декабря с 10.00 до 12.00 директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Валерий Михайлович Желудевич по телефону 4-45-55 проведет прямую линию.
16 декабря с 9.00 до 10.00 заместитель директора ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Татьяна Александровна Беликова по телефону 4-39-17 проведет прямую линию по вопросам социального обслуживания населения.
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17 декабря с 10.00 до 11.00 в Переганцевском сельском Совете депутатов (кабинет председателя) прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета...
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