Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





17 декабря с 10.00 до 11.00 в Переганцевском сельском Совете депутатов (кабинет председателя) прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич.

18 декабря с 10.00 до 12.00 директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Валерий Михайлович Желудевич по телефону 4-45-55 проведет прямую линию.

16 декабря с 9.00 до 10.00 заместитель директора ГУСО «Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района» Татьяна Александровна Беликова по телефону 4-39-17 проведет прямую линию по вопросам социального обслуживания населения.