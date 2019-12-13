Лукашенко допускает, что будет несколько раундов переговоров с Россией

Первый из раундов должен состояться 20 декабря в Санкт-Петербурге, и об этом было известно. На днях Лукашенко провёл телефонный разговор с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и заявил, что по интеграционным вопросам будут встречи и после 20 декабря, и не только с Владимиром Путиным, но и с Медведевым.





Теперь же глава государства подтвердил, что «по болезненным вопросам», возможно, придётся встречаться с российским руководством неоднократно.





Как известно, 7 декабря в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Планировалось, что могут быть подписаны документы об «углублении интеграции» Беларуси и России. Однако ничего не было подписано. Встреча в Сочи прошла на фоне уличных протестов в Минске. Оппозиция готовит акцию и к 20 декабря.