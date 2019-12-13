Готовим вопросы! 19 декабря — единый день информирования населения

19 декабря 2019 года — единый день информирования населения.
Тема: «Традиции суверенной Беларуси».
Состоится выезд информационно-пропагандистских групп райисполкома в трудовые коллективы района и по месту жительства:
✅ группа № 1 (зам. рук. Ильина Л. В.): Циринский сельсовет: Циринский Дом культуры – 11.00;
✅ группа № 2 (рук. Шкадов А. В.): ГУО «Райцевский учебно-педагогический комплекс детский сад средняя школа» – 15.00;
✅ группа № 3 (рук. Коршун А. Н.): Лукская амбулатория врача общей практики, Лукская больница сестринского ухода УЗ «Кореличская ЦРБ» – 10.00;
✅ группа № 4 (рук. Лазаревич И. Р.): Мирский филиал ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» – 10.00;
✅ группа № 5 (рук. Абрамчик Р. Ю.): учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир» – 11.00;
✅ группа № 6 (рук. Былич А. А.): ГП «Племзавод Кореличи»: мехмастерские агр. Полужье – 08.15.