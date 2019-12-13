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Вы должны знать. Новогодние салюты убивают птиц и доводят ваших собак до сердечного приступа

14.12.2019 12:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Предновогодняя лихорадка началась, а вместе с ней – безумное количество праздничных салютов по всей стране. Перед тем, как запускать очередной фейерверк, почитайте, что о нем говорят экологи. Спойлер: человеческое развлечение вредит и птицам, и братьям нашим меньшим. Об этом рассказали на сайте greenbelarus.info, мы публикуем самое главное. 

«Фейерверки для птиц опаснее, чем охота»

Рассказ о проблеме салютов на greenbelarus.info начинается со справедливого замечания о том, что многие беларусы отмечают праздники за чертой города. Например, в Беловежской пуще, Березинском заповеднике, Нарочанском национальном парке. Во всех этих местах есть гостиницы и усадьбы, гостям которых разрешается фактически все. 

А теперь представьте, сколько салютов на Новый год запускают в заповедниках. Хотя экологи не первый раз говорят о том, что они опасны для птиц. Еще в 2014-м эксперты из «Аховы Птушак Бацькаўшчыны» заявляли, что самостоятельные фейерверки вообще надо запретить. Позиция не изменилась, директор этой организации Александр Винчевский считает, что ночные фейерверки – большее зло для птиц и животных, чем охота: «Ночь – время, когда большинство птиц спит, а резкий шум и взрывы пугают их и приводят к тому, что целые стаи поднимаются на крыло и пытаются улететь. Поэтому каждый большой праздник (в первую очередь Новый год) убивает сотни разных птиц. Например, новогодняя ночь с 2010 на 2011 год в одном из городов штата Арканзас в США стала последней для стаи красноплечих трупиалов. Эти дневные птицы испугались шума, и стая из 4-5 тысяч птиц «осталась» на зданиях, машинах и почтовых ящиках города», – говорит Винчевский. 

Для справки: в охраняемых природных зонах Беларуси обитает около 80% видов редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений и около 90% редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных. Салюты их убивают. 

«У вашей собаки может случиться сердечный приступ»

От салютов страдают не только птицы, но и ваши домашние животные. Вы замечали, что в новогодний сезон появляется куча сообщений о сбежавших собаках? Все потому, что когда пес слышит салют, он сильно пугается таких резких звуков, и у его «появляется суперспособность выпутываться из самых надёжных поводков». 

Ветеринары говорят: «У питомцев в возрасте от звуков петард может случиться сердечный приступ или эпилептический припадок. Если выходите на улицу в новогоднюю ночь, держите собаку на поводке. Пес, услышав выстрелы, теряет контроль и без оглядки убегает от опасности. Многие хозяева именно после новогодней ночи теряют своих четвероногих. Не играйте с хлопушками и бенгальскими огнями при животных». 

Салюты загрязняют окружающую среду 

Ничего нового. В этом году немецкое издание Tagespiegel опубликовало данные замеров качества воздуха, которые были сделаны в разных городах Германии в одну и ту же новогоднюю ночь. Самые плохие результаты оказались в Берлине, что вполне предсказуемо – в этом городе запускали наибольшее количество фейерверков. В результате исследования там обнаружили 853 микрограмма частиц на кубический метр воздуха, что почти в 40 раз превышает норму. Экологи, пожарные и медики уже не первый год пытаются убедить немецкие власти полностью запретить запуск фейерверков в городах.

По данным Агентства по охране окружающей среды, каждый год за те три дня, в которые разрешено пускать салюты, в воздух попадает почти 5 тысяч тонн мелкодисперсной пыли — это около 1/5 всех выбросов за год. В 2016-м уровень загрязнения воздуха в Германии после Нового года был в 26 раз выше рекомендованного ЕС.

Так может уже наконец откажемся от фейерверков? Как пишут на сайте greenbelarus.info, в Беларуси могли бы разрабатывать не только общегосударственные законы, но и дополнительные местные запреты на использование пиротехники. Но, как говорится, это просто бизнес – ничего личного.

 
 
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Предновогодняя лихорадка началась, а вместе с ней – безумное количество праздничных салютов по всей стране. Перед тем, как запускать очередной фейерверк,...
 
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