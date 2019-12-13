Новый «кунг-фу барабанщик»: юный белорус поразил знаменитого Моффетта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юный музыкант из Беларуси Илья Барило так лихо справляется с барабанными палочками, что впечатлил знаменитого музыканта Джонатана Моффетта. Тот более 30 лет работал с королем поп-музыки Майклом Джексоном, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Илье – четыре года, и он отбивает ритм абсолютно на всем. В ход идут и подушки, и диван, и кастрюли. Главное условие – включить Джонатана Моффетта. Хотя сам Илья известного барабанщика называет иначе - «Дядя Барабан».

Тяга к ударным у мальчика проявилась, когда он впервые увидел игру музыканта. Понравилось так, что начал подражать. Однако в семье особо не удивились: гены. Почти у всех музыкальное образование. Вкус прививали с пеленок. «Доставал крышки от кастрюль и просил, чтобы я их держала. Как у Моффетта. Я считаю, что это божий дар», – сказала бабушка юного барабанщика Ирина Барило.

Это видео мама Ильи сама загрузила в интернет. В ответ – лайки, восторженные комментарии, а потом и вовсе случилось невероятное. Сам «Дядя Барабан» начал разыскивать мальчика из Березовки. Он разместил видео на своей страничке и подписал: «Этот ребенок – следующий кунг-фу барабанщик». Так когда-то называли и его самого. «30 лет он сотрудничал с Майклом Джексоном, работал с Мадонной, Элтоном Джоном. И завтра он хочет посмотреть на моего сына. Это было до мурашек», – рассказала мама Ильи Анна Барило.

Разговор по скайпу длился почти час. С переводом помогала тетя Ильи. Сам же Моффетт пообещал следить за успехами маленького барабанщика. Такое событие только зарядило Илью. Теперь после садика он бежит к дедушке на студию.

Дедушка Ильи – руководитель заводского ансамбля, играет на гитаре. Однако ради внука пришлось сесть за барабаны. Он шутит, что мальчика скоро нечему будет учить. «Поверить в это мне было трудно. Думал, что преувеличиваю, ведь это мой любимый внук. А потом люди начали говорить», – признался Андрей Барило.

За барабанной установкой Илья может провести целый час. На руках даже мозоли появились. По словам родителей, в музыкальную школу отдавать его пока не планируют: рано. Пусть наслаждается детством, а большая сцена подождет. Сам Моффетт никогда не обучался музыке профессионально. На ударной установке научился играть самостоятельно – на слух.