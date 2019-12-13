Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Дрогичине вернулись в свои квартиры

Источник материала: Виртуальный Брест

Жильцы пострадавшего от взрыва многоэтажного дома в Дрогичине вернулись в свои квартиры. Такая информация прозвучала сегодня во время прямой телефонной линии председателя облисполкома Анатолия Лиса, передает корреспондент БЕЛТА.





Прямая линия по традиции проходит в режиме видео-конференц-связи: на прямой линии с губернатором находятся руководители всех гор- и райисполкомов. Анатолий Лис поинтересовался у представителей руководства Дрогичинского райисполкома, как обстоят дела у жильцов пострадавшей многоэтажки.

"Всех заселили, в том числе пострадавшую квартиру. Там сейчас ведутся ремонтные работы и решается вопрос по возмещению затрат Белгосстрахом и исполнителем работ. Тепло, вода, газ, электричество - все включено", - доложил заместитель председателя Дрогичинского райисполкома Сергей Карпенко.

Руководитель области поручил держать вопрос на контроле, сделать все, чтобы люди не жаловались.

Как сообщалось, взрыв в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в райцентре произошел 9 декабря около 16.50. Основная версия случившегося - нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования при установке подвесных потолков. В результате взрыва были повреждены шесть квартир (входные и межкомнатные двери, две лоджии, четыре оконных блока), дверь тамбура на первом этаже. Жильцов временно разместили в общежитии, некоторые переехали к родственникам.

В центральную районную больницу госпитализировали четверых: двух рабочих-монтажников, хозяйку соседней квартиры и 14-летнего подростка. Вскоре рабочих транспортировали в центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм в Минск.