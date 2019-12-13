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В Жлобинском районе мужчина попал под колёса Audi и Volkswagen
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 декабря примерно в семь вечера в Жлобинском районе произошло смертельное ДТП.
Как
От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него наехал Volkswagen Passat. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
Проводится проверка. Погибший не был обозначен фликером.
На неделе в Минске женщину сбили два автомобиля.
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Новости Беларуси. 13 декабря примерно в семь вечера в Жлобинском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает МВД Беларуси, на подъезде к железнодорожной...
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