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В Жлобинском районе мужчина попал под колёса Audi и Volkswagen

14.12.2019 15:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 декабря примерно в семь вечера в Жлобинском районе произошло смертельное ДТП. 

Как сообщает МВД Беларуси, на подъезде к железнодорожной станции Хальч Audi A6 сбила 49-летнего мужчину. Согласно предварительным сведениям, пешеход двигался в попутном направлении по центру дороги. 

В Жлобинском районе мужчина попал под колёса Audi и Volkswagen
Фото: МВД Беларуси 

От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него наехал Volkswagen Passat. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. 

В Жлобинском районе мужчина попал под колёса Audi и Volkswagen
Фото: МВД Беларуси 

Проводится проверка. Погибший не был обозначен фликером. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 декабря примерно в семь вечера в Жлобинском районе произошло смертельное ДТП.  Как сообщает МВД Беларуси, на подъезде к железнодорожной...
 
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