В Жлобинском районе мужчина попал под колёса Audi и Volkswagen

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 декабря примерно в семь вечера в Жлобинском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает МВД Беларуси, на подъезде к железнодорожной станции Хальч Audi A6 сбила 49-летнего мужчину. Согласно предварительным сведениям, пешеход двигался в попутном направлении по центру дороги.



Фото: МВД Беларуси

От удара пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него наехал Volkswagen Passat. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.



Фото: МВД Беларуси

Проводится проверка. Погибший не был обозначен фликером.

На неделе в Минске женщину сбили два автомобиля.