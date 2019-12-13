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Рождественские ярмарки открылись в Минске

14.12.2019 15:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 декабря в Минске открываются рождественские ярмарки на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественские ярмарки открылись в Минске

В обновленных павильонах посетители могут приобрести елочные украшения, сувениры, подарочные наборы. Ломятся прилавки и от угощений: блины, драники, шашлыки, все с пылу с жару. Ярмарки будут работать с 12:00 до 23:00 вечера. А в новогоднюю ночь здесь ждут посетителей до 04:00.

Рождественские ярмарки открылись в Минске

«Дранбургер» у нас есть, потом у нас слойка с яблоками, кебаб «Вдохновение», «Чикен по-мински», «Лукошко с грибами».

Рождественские ярмарки открылись в Минске

Рождественские ярмарки открылись в Минске

Отлично, все очень нравится. Единственное, что не хватает снега.

Рождественские ярмарки открылись в Минске

Олег Соловей, главный тренер сборной Украины по тхэквондо:
Очень красиво все украшено. Немножко погода не красочная, но в общем впечатления шикарные просто. Очень красивый город, очень позитивные люди, доброжелательные и гостеприимные.

Люди в материале: Олег Соловей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 14 декабря в Минске открываются рождественские ярмарки на Октябрьской площади и у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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