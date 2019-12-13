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Новогоднюю иллюминацию в Минске включат вечером 14 декабря

14.12.2019 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 14 декабря Минск засияет яркими огнями новогодней иллюминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднюю иллюминацию в Минске включат вечером 14 декабря

Наслаждаться ей будем до 15 января. Городские улицы украсили 5000 гирлянд и около 2000 световых мотивов и конструкций. Также установлены более 30 объемных фигур. Среди них – огромный мяч у Дома футбола и клюшки с шайбой напротив «Минск-Арены». Новогодние огни зажгут и на двух десятках елей.

Новогоднюю иллюминацию в Минске включат вечером 14 декабря

Прямое включение с Октябрьской площади смотрите в нашем выпуске в 19:30.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 14 декабря Минск засияет яркими огнями новогодней иллюминации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наслаждаться ей будем до 15...
 
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