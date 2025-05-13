Бизнес с нуля. Вдохновляющие истории о том, как иногда креативная идея эффективнее инвестиций

Источник материала: ProBusiness

Для начала бизнеса не всегда нужны большие деньги. Иногда достаточно мастерства, упорства и веры в свои силы и продукт. «Про бизнес» собрал несколько примеров, когда у будущих известных и крупных бизнесменов не было ни денег, ни идеальных условий для развития своего дела, но они справились и, используя «подручные средства», креатив или свою находчивость создали не просто компании, а настоящих лидеров мирового рынка.

Airbnb

Airbnb был основан Брайаном Чески и Джо Геббиа в 2008 году. Они начали свой бизнес с минимальным бюджетом, предлагая аренду надувных матрасов на полу во время конференции в Сан-Франциско. Товарищи разместили рекламу с предложением недорого снять комнату или «койко-место» с завтраком. В результате получили неплохую выручку, которая позволила им оплатить аренду.



Pixabay.com

Чтобы поддерживать сайт с матрасами для ночевки, нужны были деньги. В то время как раз проходила предвыборная гонка. Главные фавориты — Барак Обама и Джон Маккейн. Будущие предприниматели купили дешевое зерно, коробки и выпустили готовые завтраки limited edition с персональным номером и высокой ценой — в $ 40. Зерно обошлось всего в 1 $ за коробку. Благодаря публикациям в медиа и соцсетях, коробки с Обамой распродали за 3 дня. Идея принесла $ 20−30 тыс. С такой незатейливой идеи началась история компании, которая сейчас знакома буквально каждому.

Oculus

Oculus был основан в 2012 году Палмером Лаки, который создал первый прототип шлема виртуальной реальности. В 22 года он уже владел состоянием в $ 500 млн. Из любопытства он собирал коллекцию устаревших устройств виртуальной реальности. Однажды Лаки удалось купить шлем, когда-то продававшийся за $ 97 000, всего за $ 87. Для того, чтобы пополнять свою коллекцию Лаки освоил электронику: он покупал сломанные iPhone, ремонтировал их и продавал по более высокой цене. Так он заработал $ 30 000. Неудачные старые модели стали базой для новых разработок. Палмер был просто увлеченным подростком, который любил видеоигры и фантастические фильмы. Только из своего увлечения и страсти молодой человек смог создать то, что пытались до него сделать опытные инженеры.



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Slack

Slack был создан в 2013 году как инструмент для общения внутри компании. Компания Tiny Speck, основанная Стюардом Баттерфилдом, разработала игру Glitch, которая провалилась. Однако в процессе был создан инструмент для коммуникаций, ставший основой для Slack. Мессенжджер с расширенным функционалом запустился в 2014 году. Платформа быстро набрала популярность, благодаря решению проблемы разрозненности рабочих коммуникаций.

Ключевыми факторами успеха стали сарафанное радио, открытая платформа с API для интеграции приложений и ботов, а также фокус на организационную трансформацию. Slack работает с конкурентами и предлагает интеграции с различными сервисами: Google Calendar, Zoom и Microsoft Teams. Компания считает построение экосистемы удачной моделью для роста и удовлетворения запросов пользователей. Вот и получается, что, решая свои проблемы и задачи, команда создала сервис, который нужен многим компаниям.



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The Walt Disney Company

Уолт Дисней начал зарабатывать деньги в детстве, когда брал заказы на рисунки. Он нашел способ монетизировать свой талант, став художником. В 1923 году вместе с братом основал компанию, которая как мы знаем, стала символом мечты для каждого ребенка, благодаря своим мультфильмам и паркам. Сначала они выпускали короткие мультфильмы, затем полнометражные. В 50-е гг. появился тематический парк «Диснейленд». В 1978 году компания стала медиакорпорацией.



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Первый успех принес фильм «День Алисы на море», а первую премию «Оскар» — «Цветы и деревья». Первый полнометражный мультфильм студии, «Белоснежка и семь гномов», вышел на экраны в 1937 году. Съемки велись три года, критики предрекали проекту провал, но ошиблись. Несмотря на то, что детище Диснея, как и он сам, испытал множество кризисов, сейчас The Walt Disney Company, по-прежнему, ведущая медиакорпорация.

Subway

История бренда началась в 1965 году, когда ее основатель Фред ДеЛюка в 17 лет открыл точку по продаже сэндвичей в штате Коннектикут. Так будущий бизнесмен решил заработать денег на обучение в медицинском университете.

Первую закусочную Фреду помог открыть Питер Бак — друг отца, он дал на развитие бизнеса $ 1 тысячу. Фред и Бак стали партнерами по бизнесу и «загорелись» идеей создать сеть ресторанов по всему штату. ДеЛюка отодвинул мечту стать врачом и начал изучать правила ведения бизнеса. Стоит отметить, что в первое время Фред сам делал сэндвичи и справлялся с большим потоком гостей.



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Партнеры быстро поняли, как важно удачное месторасположение закусочных, реклама, высокий уровень обслуживания и доступные цены. Именно поэтому бизнес пошел вверх и уже через девять лет Фред и Питер становятся владельцами 16 ресторанов. Сейчас Subway — одна из крупнейших сетей фастфуда в мире, благодаря продажам франшизы.

Mailchimp

Бен Честнат создал MailChimp в 2001 году как побочный проект Rocket Science Group. Сооснователем выступил Дэн Курциус. Компания выросла в лидера рынка почтовых рассылок без венчурного финансирования благодаря нескольким факторам. Изначально MailChimp автоматизировал рассылку писем для клиентов агентства, а затем стал доступен для сторонних пользователей. Бен ввел ежемесячную подписку и добавил оплату картой, превратив его в SaaS-инструмент.

Бизнес-модель freemium позволила быстро привлечь пользователей, а логотип в бесплатных письмах обеспечил органический трафик. Компания использовала нишевые социальные платформы, такие как Twitter, и креативные маркетинговые кампании (например, обыгрывание неправильного произношения названия). Шимпанзе стало лицом бренда, а сам сервис ориентировался на малый бизнес.



Churchofengland.org

MailChimp финансировался за счет доходов, что позволило сохранить креативную культуру. Бен отклонял предложения инвесторов, считая, что они будут нацелены на крупные компании, а не на малый бизнес. Сооснователь Дэн Курциус признался, что научился программировать с нуля, чтобы создать MailChimp. Сервис вызывал интерес у потенциальных покупателей, но Бен отклонил предложение (по сообщениям некоторых СМИ) о покупке компании за миллиард долларов. Другой сооснователь Дэн Курциус для того, чтобы развивать продукт, получая обратную связь, анонимно посещает клиентов.

GitHub

Github начался как хобби Криса Ванстраса, Тома Престона-Вернера, Скотта Чакона, и Филипа Джефри Хьетта. Они хотели максимально упростить взаимодействие разработчиков в области открытого кода. Модель бизнеса проста: если код является важным для функционирования компании и открыть его нельзя, то для работы с ним нужно внести небольшую плату, в остальных случаях пользование платформой бесплатное.

Для старта проекта, по выражению самих основателей, понадобилось «несколько сотен долларов на регистрацию фирмы, которые удалось наскрести, просто скинувшись». Проект нужен и самим основателям, и их коллегам, и сфере в целом. Бета-версия Github была протестирована на друзьях, и они все сразу стали ей пользоваться. Github функционирует без внешнего финансирования. В какой-то момент Уонстрот отказался от предложения Microsoft в пользу Github, доверяя своим решениям, а не советам со стороны.



Vverh.digital

Компания распределенная, работает удаленно, без менеджеров. Главный приоритет — результат, отношения в команде и обратная связь от пользователей.

Lush

Бренд появился в 1995 году, когда будущая команда начала делать мыло в гараже и продавать его в маленьком магазине. В производстве использовали дешевые натуральные ингредиенты, так что для старта бизнеса не требовалось больших сумм.

Марк Константайн, основавший косметическую компанию Lush, акнцентирует внимание на том, что бренд использует натуральные ингредиенты для производства продукции, не тестирует ее на животных. По его мнению, экологичность — дешевле в производстве. Константайн рассказывал, что к Lush не раз обращались частные инвестиционные группы с крупными чеками. Однако, вместо того, чтобы привлекать сторонних инвесторов, компания разработала план совместного владения акциями, передав 10% акций в доверительное управление сотрудникам, — доля вырастает при достижении определенных финансовых KPI. История мыла в гараже превратилась в историю производителя косметики с 800-ми магазинами по всему миру. И это все стало возможным только благодаря команде, четкой честной миссии, заключающейся в экологичном производстве и независимостью в позиционировании.



lush.com

Dell

Майкл Делл, основатель компании по производству компьютеров и ноутбуков, начал этот бизнес со стартового капитала всего в $ 1000 в своей комнате университетского общежития. Делл покупал комплектующие на складах и размещал соответствующие объявления в газете, благодаря чему получал индивидуальные заказы на сборку компьютеров. Продавал он собранные компьютеры по цене ниже рыночной на 15%.

Продажи шли полным ходом, так как еще в подростковом возрасте Майкл «обкатал» нетипичную модель продаж подписки на журналы. Делл узнавал имена новоселов-молодоженов, отправляя им поздравительные открытки с предложением на двухнедельную бесплатную подписку, а затем предлагал оплатить полную стоимость. Чуть позже именно такая модель прямых продаж стала фирменным стилем компании Dell, которая неоднократно попадала в список Fortune Global 500.



zg-brand.ru

Shutterstock

Джон Оринджер, создатель виртуального фотобанка Shutterstock, испытал неудачу, создавая множество компаний, прежде чем в 2003 году, не имея опыта в фотографии, купил камеру и начал делать простые снимки для своего сайта. После успешного IPO в 2012-м и роста базы данных до 28 млн изображений, его состояние превысило $ 1 млрд.

Сток фотографий был создан без внешних инвестиций, и Джон сам управлял процессами на начальном этапе. В компании сегодня работают более 40 тысяч фотографов-фрилансеров, которые получают гонорары сразу после скачивания их снимков. Несмотря на ошеломительный успех компании в начале 2000-х гг., сейчас услуги фотостока, с учетом развития ИИ, не такие актуальные, но все же компания может расчитывать на развитие. Getty Images Holdings Inc. купит Shutterstock. Ожидается, что после слияния будет создана комбинированная компания стоимостью около $ 3,7 млрд, учитывая долги.



