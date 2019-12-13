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Румас и Медведев обсудили график поставок нефти в Беларусь
14.12.2019 17:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Как сообщила пресс-служба белорусского правительства, стороны обсудили ход выполнения поручений, данных президентами двух стран в Сочи 7 декабря этого года, а также наметили график предстоящих контактов.
Кроме того, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.
Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.
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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
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