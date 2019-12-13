В Бресте прошел VI областной открытый турнир робототехники «РобоФэст»

Источник материала: Виртуальный Брест

Всё большую популярность среди молодёжи Брестской области приобретает такое интересное направление образовательной науки, как робототехника. Это увлечённые своим делом личности, ведь каждый день может стать открытием, если он приносит новые знания, которые затем могут быть превращены в проекты. Робототехника и конструирование развивает не только технические навыки, но и возможность на практике продемонстрировать, как идея становится реальностью.





Поэтому вот уже шесть лет, для будущих инженеров, которыми, в основном, являются обучающиеся учреждений дополнительного образования технического направления, как государственных, так и частных организаций, проводится VI областной открытый турнир робототехники «РобоФэст». В этом году он прошёл 14 декабря на базе филиала «Брестский областной Дворец культуры» Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов». Основными организаторами турнира выступили: главное управление по образованию Брестского облисполкома и государственное учреждение образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи».





В турнире приняли участие учащиеся учреждений образования Брестской области. Основными соревновательными дисциплинами в турнире были мобильная робототехника и робототехника Lego (старшая и младшая подгруппы). Соревнующиеся в младшей подгруппе робототехники Lego смогли показать себя в таких направлениях, как кегельринг Lego, боулинг Lego и траектория Lego.

На открытии турнира со словами напутствия к юным дарованиям выступила заместитель начальника Главного управления по образованию Брестского областного исполнительного комитета, председатель жюри турнира, Попова Ирина Александровна. В своей приветственной речи она отметила важность проведения таких мероприятий, которые способствуют развитию юных дарований, а также помогают напомнить обществу о том, что рядом живут люди, способные творить наше счастливое высокотехнологическое будущее. Также Ирина Александровна, как представитель главного управления по образованию Брестского облисполкома, пообещала всячески поддерживать дарования и предоставлять дополнительные возможности для реализации их творческих идей в области технического творчества.





Стоит отдельно рассказать про атмосферу соревнования, которая царила на турнире. Активный настрой и дух соперничества - отличный стимул для достижения высоких целей! Конкуренция ведёт к успеху, ведь она заставляет участников турнира выкладываться по полной и вести свою команду к заветной цели – победе в турнире. Бушевали страсти на каждой площадке соревнований, были и взлёты, и разочарования… что сделало турнир только интересней и увлекательней. Суровый взгляд тренеров, слова поддержки родителей и подзадоривание азарта от гостей мероприятия – эти слова лучше всего передают атмосферу, которая царила на турнире в «Дворце Профсоюзов».

Конферансье праздника стала ведущая на радио Брест Ольга Меречко, голос которой каждый день жители области слышат из своих радиоприёмников. Своими репризами и шутками она умело поддерживала участников нашего турнира и мастерски разжигала среди участников искру азарта.

Долгим, утомительным и … весёлым и увлекательным стал наш турнир. Ведь неиссякаемая энергия, бьющая из сердец наших участников не оставила шансов для скуки и однообразия! И, конечно, приятным моментом турнира стала церемония награждения победителей.

Участники турнира, занявшие призовые места, были награждены дипломами главного управления по образованию Брестского облисполкома и ценными призами от спонсоров мероприятия:

«WIKILINK» (ООО «Городские сетевые системы»), директор Охримук Виталий Григорьевич,

ООО «ДимиРус» (кафе «Ташкент» и кафе «ГородОк»), директор Гилязов Руслан Анварович,

ЗАО «Альфа –актив», директор Тукин Николай Васильевич,

Брестский местный благотворительный фонд «Новое Поколение», директор Паневская Илона Игоревна

Активную помощь в проведении мероприятия оказало главное управление идеологической работы и по делам молодёжи Брестского областного исполнительного комитета.

Победителями VI областного открытого турнира в личном зачете стали:

В номинации «Мобильная робототехника» I место – Станчук Кирилл, учащийся ГУО «Средняя школа д. Медно; II место – Станчук Тимофей, учащийся ГУО «Средняя школа д. Медно; III место – Хизов Владимир, учащийся ГУО «Средняя школа д. Медно;

В номинации «Робототехника LEGO»: I место – Кондратюк Марк, учащийся ГУО «Средняя школа д. Черни»; II место – Иванюк Никита, учащийся ГУО «Средняя школа д. Черни»; III место – Янущик Яна, учащаяся СШ №3 г. Белоозерска;

В номинации «Траектория»: I место – Андриянец Владимир, учащийся ГУО «Центр творчества детей и молодежи» Пинского района; II место – Кумейша Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа д. Черни»; III место – Радоман Иван, учащийся ГУО «Средняя школа д. Черни»;

В номинации «Кегельринг»: I место – Швая Александр, учащийся ГУО «Средняя школа №10 г. Пинска»; II место – Семин Тихон, учащийся ГУО «Дворец детского творчества г. Барановичи»; III место – Левонюк Владислав учащийся ООО «Школа информационных технологий»;

В номинации «Боулинг»: I место – Прокапюк Артем; II место – Янущик Ярослав, учащийся СШ №3 г. Белоозерска; III место – Карманенко Семен, учащийся УО «Гимназия №2 г. Бреста».

Победителями VI областного открытого турнира в комнадном зачете стали:

В номинации «Мобильная робототехника»: I место – ГУО «Средняя школа д. Черни»; II место – ГУО «Средняя школа д. Черни»; III место – ГУО «Средняя школа д. Медно;

В номинации «Робототехника LEGO»: I место – ГУО «Средняя школа д. Черни»; II место – СШ №3 г. Белоозерска; III место – ГУО «Средняя школа №10 г. Пинска».

И всё же - каждый стал победителем, кто-то победил соперника, кто-то победил себя. Но точно можно сказать, что проигравших в нашем турнире нет! И это – главное, ведь именно наши победы, большие и маленькие, заставляют нас двигаться дальше, становится лучше, умнее, быстрее!