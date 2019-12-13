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Топливо на АЗС в Беларуси с 15 декабря подорожает на копейку
14.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси с 15 декабря изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили
«С учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики с 15 декабря увеличивается на 1 копейку», — говорится в сообщении концерна.
Цена 1 л бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,62, АИ-95-К5-Евро — Br1,72, АИ-98-К5-Евро — Br1,94, ДТ — Br1,72.
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В Беларуси с 15 декабря изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим». «С учетом роста цены нефти, приобретаемой...
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