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Что общего у Президента и врача? Анонс программы «Неделя»

14.12.2019 18:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».

Что общего у Президента и врача? Анонс программы «Неделя»

Некоторые ее темы смотрите в видеоматериале.

Итак, смотрите 15 декабря в 19:30 авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели в итоговой программе телеканала СТВ.

Что общего у Президента и врача? Анонс программы «Неделя»

Что общего у Президента и врача? Анонс программы «Неделя»

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Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя». Некоторые...
 
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