Что общего у Президента и врача? Анонс программы «Неделя»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».





Некоторые ее темы смотрите в видеоматериале .

Итак, смотрите 15 декабря в 19:30 авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели в итоговой программе телеканала СТВ.







