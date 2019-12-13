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Что общего у Президента и врача? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя».
Итак, смотрите 15 декабря в 19:30 авторский взгляд и журналистский анализ главных событий недели в итоговой программе телеканала СТВ.
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Новости Беларуси. Все самое актуальное и обсуждаемое за минувшие семь дней. В эти минуты к эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя». Некоторые...
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