Новогодний забег: в Минске выбрали самого быстрого Санта-Клауса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошли соревнования Санта-Клаусов. Волшебники бежали, не зная усталости. Им на пятки наступали эльфы, гномы и супергерои. В традиционном уже забеге участвовали также белорусы, но не только. Условие марафона было одно – наличие костюма сказочного персонажа. Кто оказался быстрее, выяснил корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Забег Санта-Клаусов в Минске был организован не только для профессионалов, но и для любителей. Оттого и дистанции были разные. На один, три, пять и даже на 15 километров для самых смелых и выносливых. Ну а чтобы никто не замерз, на старте организаторы всем участникам выдавали шапочки. Так и теплее, и символично.

Два притопа, три прихлопа – в морозный день и Санта-Клаусам не устоять на месте. Перед забегом обязательно прошла разминка. Здесь свой дресс-код, даже собакам без красного колпака входа нет. Впрочем, быть именно Сантой необязательно, потому по центру Минска в субботу утром гуляли эльфы, гномы и супергерои из кинофильмов.

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Рядом по озеру еще и гонки устроили на байдарках и непременно в новогодних нарядах. А на финише всем дали горячий чай и обязательно медаль каждому. Были и победители на дистанциях, но не это главное в забеге.

«Главное – участие, такие акции помогают людям найти единомышленников», – сказал организатор забега Максим Молчанов.

На память сделали фото. Организаторы шутили, что отправят родственникам в сказочную Лапландию. После стартов участники не спешили расходиться. Говорят, такие дистанции – не расстояние для волшебников, потому и усталости нет, а только радость от общения. Да и забег такой особый – бывает только раз в году.

Отметим, что забег Санта-Клаусов в Минске проходил во второй раз. В этом году в нем приняло участие около тысячи человек.