Корона «Мисс мира - 2019» досталась Ямайке. Белоруска в топ не вошла

Источник материала: Tut.by

В Лондоне выбрали победительницу престижного конкурса красоты «Мисс мира — 2019». Ей стала Тони-Энн Сингх (Toni-Ann Singh) из Ямайки. Белорусская участница Анастасия Лавринчук не вошла в число финалисток.

Лучший результат в этом конкурсе показала «Мисс Беларусь — 2018», а ныне депутат Мария Василевич. Год назад Мария вошла в топ-5 и завоевала титул «Мисс мира Европа», тогда конкурс проходил на китайском острове Хайнань.



Фото: Reuters

Конкурс «Мисс мира — 2019» стартовал 20 ноября. Почти месяц девушки проходили различные испытания. 19-летняя Анастасия Лавринчук, студентка Института бизнеса БГУ и «Вторая вице-мисс Беларусь — 2018», попала в число самых спортивных участниц и в топ конкурса Head to Head Challenge. Кроме того, судьи выбирали победительниц в номинациях «Мисс топ-модель», «Мисс талант», «Мисс благотворительность», «Мисс мультимедиа», «Мисс танец мира» и других.

В топ-5 вошли девушки из Нигерии, Бразилии, Индии, Ямайки и Франции. Всего в этом году в конкурсе приняли участие представительницы из 112 стран.



Белорусская конкурсантка Анастасия Лавричук / Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В финале девушки исполнили танцы народов мира, показали творческие номера и продемонстрировали вечерние наряды. Белорусский народный танец нашей конкурсантке поставил преподаватель БГУКИ и Национальной школы красоты Павел Стрельченко. Анастасия исполнила танец с трещотками, на ней было ярко-красное платье с воланами, а на голове — венок. Вместо традиционного орнамента — цветы, что отсылает к полесским традициям вышивки.

Дизайн платья и аксессуаров принадлежит авторству Светланы Стадольник и Марины Ужастовой. Образ для финального выхода для Анастасии разработал белорусский бренд Papilio.



Фото: Reuters



Фото: Reuters



Фото: Reuters

«Мисс мира» — старейший и престижнейший конкурс красоты — проводится с 1951 года. В последние годы он делает акцент на идею «красоты с пользой», уделяя большое внимание благотворительным проектам конкурсанток.

Победительница «Мисс мира — 2019» получит денежный приз, но по условиям контракта отдаст его на благотворительность. Ей также достанется корона, оплата квартиры на год в Лондоне и обязанность принимать участие в благотворительных акциях до следующего конкурса.