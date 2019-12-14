С 15 декабя цены на заправках составляют (за литр):
- АИ-92 — 1,62 руб.,
- АИ-95 — 1,72 руб.,
- АИ-98 — 1,94 руб.,
- ДТ — 1,72 руб.
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С 15 декабря топливо в Беларуси подорожало на 1 копейку
15.12.2019 09:16 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С 15 декабя цены на заправках составляют (за литр):
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Стоимость бензина и дизеля на АЗС увеличивается с учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, сообщили в Белнефтехиме.
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