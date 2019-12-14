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С 15 декабря топливо в Беларуси подорожало на 1 копейку

15.12.2019 09:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 15 декабря топливо в Беларуси подорожало на 1 копейку
pixabay.com
 
 
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Стоимость бензина и дизеля на АЗС увеличивается с учетом роста цены нефти, приобретаемой белорусскими НПЗ, сообщили в Белнефтехиме.
 
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