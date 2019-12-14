«Собак выбросили в мешке из-под картошки у проезжей части». Истории читателей о спасении животных

Источник материала: Tut.by

«Мех дня» — наш зимний проект о животных. В нем мы рассказываем истории про ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном! Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

Делимся новыми историями со счастливым концом

«Мальчик, сидящий в инвалидном кресле, никогда в жизни не улыбался. Пока у него не появился Скай»

Всем, кто помогает животным, часто задают вопрос примерно такого толка: «Зачем вы возитесь с собаками? Тратите деньги, силы, время? Лучше б детям помогли!». Раньше я что-то пыталась объяснить: что детям есть желающие помочь, что государство, при всех нюансах, все-таки обязано брать на себя какую-то ответственность, если дети остаются одни. А вот сбитой на дороге собаке или щенку с дырой в боку, где копошатся черви — охочих помочь не так много.

Потом «вопросы о помощи детям, а не собакам» меня стали злить. Неужели непонятно? Сама себя собака не обработает даже от блох, не говоря уже о более серьезной проблеме. Хотя страдают собаки зачастую благодаря нам, людям.

Канистерапия — это использование собаки в реабилитации больного человека. Мы не занимаемся канистерапией. У нас нет нужных для этого документов и сертифицированных собак. Но все знают, что, пристраивая собаку, волонтеры дотошно выспрашивают потенциального хозяина, для чего ему собака, чего он хочет от собаки.

И вот. Семья ищет дружелюбную собаку для человека в инвалидном кресле. Чтоб была рядом, спокойную и молодую. Конечно, мы сразу же выбираем Ская. Мальчишка по характеру — просто нежное пёрышко. Он любит всех на свете! Люди для него — божества с вкусняшками, а поэтому их нужно любить — без оглядки — всех! Абсолютно беззлобный пёсик.

И вот снова подготовка документов, дорога до Москвы, самолёт и… Америка. Скай в новой семье. Он быстро покорил всех, он умеет улыбаться, как настоящий американец!

Мальчик, сидящий в инвалидном кресле (ему скоро 30 лет), никогда в жизни не улыбался. Он плохо кушает, еда выпадает изо рта. Он требует постоянного ухода. Скай понял быстро, кто его хозяин, и… принялся за ним ухаживать. Подбирать выпадающую еду, «умывать» лицо своего ненаглядного хозяина. Скай проделывает это каждый раз, когда мальчика кормят. И вот однажды… мальчик улыбнулся! Впервые улыбнулся! Представляете?





Как думаете, нужно ли было спасать сбитого щенка с двумя переломанными задними лапками? Оперировать его, менять пелёночки под больным лежачим щенком? Потом лечить его от навалившегося энтерита? От аллергии? Потом откармливать худышку на тоненьких лапах и учить азам собачьей науки?

Сколько народу было задействовано в спасении Ская? Огромное количество! Мы подключились лишь на последнем этапе, когда Скай приехал к нам после всех больничных мытарств.

Всё было не зря. Ради этой первой улыбки.

«Я положила котенка в подол платья и села за руль, он дрожал, а у меня лились слезы»

— Год назад мы с мужем возвращались с работы. Я была за рулем и еле заметила маленький комочек на дороге, прямо у площади Ленина лежало что-то непонятное, на первый точно не живое. Я даже сразу и не сообразила, кто это. Машины пролетали мимо с большой скоростью…

Я тут же включила аварийку, выбежала на дорогу. Было очень страшно, потому что я была уверена, что котенок сильно пострадал, если не погиб. А оказалось, что это он от страха так прижался к дороге, распластался весь. К счастью, он оказался жив и здоров, только уж очень напуган, шипел и царапался.





Взяв его в руки, я чувствовала каждый удар его сердца. Котенку на вид был месяц от силы, черный окрас и серо-голубые глазки. Только одна мысль крутилась у меня в голове: «Как такой кроха мог тут оказаться? На сантиметр от гибели». Ужас, слезы, мой муж вообще был в шоке и не понимал, что происходит. Я положила котенка в подол платья и села за руль, он дрожал, а у меня лились слезы.

Так как мы временно жили у родителей с детьми и собакой, а в новой квартире, куда мы должны были переехать, шел полным ходом ремонт, мы честно верили, что будем искать котенку семью.

На второй день прибывания малыш перестал становиться на задние лапки. Сразу же повезли в ветеринарную клинику, там нам сказали, что это рахит: котенок очень худой, ему нужно лечение и сбалансированное питание. Еще мы узнали, что это мальчик и ему месяц.





Когда мы поняли, что котенку понадобится много нашего внимания и любви, когда его увидели наши дети… Мысль кому-то его отдать ушла сама собой. Котенок нас не подвел: пошел на поправку, сразу освоил лоток: еле перелезал через бортик, но упрямо старался снова и снова. Вот такая умница! Мы его назвали Бантик, и уже год как он полноценный член нашей семьи.





И в новую квартиру при переезде он зашел первый (как зашел, так и чувствует себя хозяином), это мы все у него теперь живем. Все его очень любят! И с момента нашей встречи я уверена, что случайностей не бывает: этот малыш ждал именно нас, а мы — его.

«Все удивляются: «Как из такой дворняжки можно воспитать такое умное существо?»

Чуть больше года назад началась наша история знакомства с волшебной Феей…





Летом прошлого года мне позвонила мама с рассказом о двух красивых собачках, которые живут на территории предприятия, где она работает. Каждый день она звонила и рассказывала, как они ее встречали и ждали, что она их кормит, играет с ними.

Но уже в сентябре руководством было принято решение избавиться от всех живых существ (собаки, кошки), проживающих на территории предприятия. Собак выкинули — да еще как, в мешке из-под картофеля — далеко за территорию предприятия, где было болото и проезжая часть.

Мама в тот же день узнала об этом и с коллегой поехала искать их. Два часа они ходили около этого болота, звали их и верили, что они все-таки выжили и не убежали на дорогу, где их собьет машина.

И они их нашли. Обе девчонки сидели смирно и растерянно около злосчастного мешка. Мама забрала их двоих, но не могла представить, что делать дальше.





Одну мама пристроила своей подруге — та с радостью забрала собаку и назвала ее Мэри. А вторая — эта хитренькая брюнетка знала, кому нужно глазки строить — осталась у мамы на неопределенный, как она тогда думала, срок.

Но вскоре в гости к маме приехала я. Меня встретило маленькое черное чудо, которое боялось подойти. Но уже через 5 минут она вальяжно лежала на спинке и принимала почесывания. В Минск я уже ехала с ней на руках.





Понадобилось время, чтобы собака поняла, что нельзя, а что можно… Но даже за все ее проказы (это съеденные тапки, наушники, провода) я не злилась на нее, давала себе отчет, что собака маленькая и ей нужно многое объяснять. Я знала и верила, что у меня хватит сил, чтобы воспитать ее такой, какая она сейчас!

На улицах хозяева других собак удивляются ее воспитанию: «Как из такой дворняжки можно воспитать такое умное существо?».





А для меня это гордость большая, что она именно такая — дворянская. В очередной раз убеждаюсь, что если все люди не будут выбирать породы, окрасы, длину хвоста, а просто не пройдут на улице мимо дрожащего комочка, то это существо будет благодарно всю свою жизнь. Будет дарить тебе только бескорыстную любовь!

P. S. В конце зимы собираюсь покупать велосипед с корзиной, чтобы показать ей больше интересных мест и открыть для нее кучу новых запахов! Она для меня больше чем собака. Она моя большая черная любовь.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять

Рената





Меня зовут Рената. Раньше звали по-другому. Как — не помню. Помню, как бежала. Подъезд. Выгнали. Улица. Потом пара теплых рук, и я стала Ренатой.

Я не могу без человека. А человеку сложно без меня. Я знаю, что вам надо. Знаю, когда вам грустно, когда радостно, когда вы счастливы или злитесь. Умею пожалеть, выслушать. Даже развеселить могу: бери шнуро —к и пошли играть!

Меня не выбирают. Говорят, мордой не вышла и фигура костлявая. И возраст. Какой не знаю, но молодежью не назовешь — лет пять точно есть.





А я так жду, что меня возьмут. Сунут за пазуху и отнесут домой. Чувствуете, как звучит «домой»? Об это слово хочется потереться щекой.

И будем мы жить дома. Я буду мурчать песни, укладывать голову на хозяйскую коленку. И будет нам тепло и спокойно. И хорошо.

Выбери меня.

Телефон: +375 29 616−91−44, +375 29 650−19−46 (Ольга)

Тимоша

Может ли чёрный цвет быть цветом счастья? Конечно, если речь идёт о Тимоше! Это милейшее создание ослепляет блеском своей кофейной шерсточки, местами будто бы присыпанной сахарной пудрой. А в сочетании с нежнейшим и добрейшим характером этот кот — воплощение радости для вашего дома.





Тимоша станет замечательным другом для ваших детей, других котов и для вас самих, и ещё, между прочим, подарит вам истинное эстетическое удовольствие.

Котику полтора года, к лотку приучен, в еде неприхотлив, любит натуральную пищу, предпочитает вертикальную когтеточку.





Телефон: +375 29 639−94−14 (Ирина)

Сашенька

Сашеньке 2,5 месяца, но он не по возрасту смышленый малыш. Универсальный очаровашка: и душа в нем прекрасна, и мордашка.





Очень любит людей, и его личное счастье прямо пропорционально наличию заботливого хозяина, ведь малыш привязан к человеку и не представляет без него своей жизни. Ласковый крошка порадует вашу душу своими нежными посылами и упоительным мурчанием!

Котенок ждёт вас и надеется на то, что обретет с вами счастливую жизнь, полную добра и любви. Давайте не разочаруем его!

Телефон: +375 29 639−94−14 (Ирина)

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Нам пришел вопрос от читателя: «Взяли 4-месячного щенка по объявлению. Малыш замечательный, метис дворянских кровей. Любим его очень. Но он портит обувь и мебель. Как отучить собаку грызть вещи?».

У собаки с 3 до 6 месяцев режутся зубы, поэтому щенок жует, чтобы снять боль и зуд. Купите ему специальные игрушки в ветеринарной аптеке, гели для десен.

Также постарайтесь первое время не оставлять песика в одиночестве: часто молодые собаки грызут вещи из-за беспокойства.

Проанализируйте, достаточно ли уделяете времени питомцу, хватает ли ему активных игр, прогулок.

Изучите рацион собаки: насколько он сбалансирован, хватает ли ей витаминов. Возможно, не хватает.

Это самые распространенные причины того, что животные портят мебель.

Несколько советов от «бывалых» собаководов:

купите щенку много специальных жевательных игрушек в ветеринарном магазине;

уберите с пола все хорошие вещи, оставьте только принадлежности щенка;

покажите собаке, что грызть можно только игрушки, а не все подряд;

игрушки собаки не должны быть похожи на обувь, чтобы исключить недоразумения в будущем;

прячьте мусорное ведро, содержимое может быть опасно для собаки;

во время игр не разрешайте животному кусать руки: как только щен куснул — прекратите игру. Потом успокойте пса, начинайте снова при помощи игрушек. Собака должна понять, что кусать человека нельзя;

находите побольше времени для обучения и прогулок с животным: чем активнее ваши игры с ним, тем меньше вреда в квартире;

можно обработать мебель специальными нетоксичными спреями для отпугивания животных.

И помните: главное в общении со всеми живыми существами — это любовь и терпение! Если вам не удастся самостоятельно скорректировать поведение питомца, не опускайте руки, а обратитесь к кинологу. Специалисты эффективно работают даже со взрослыми собаками, а со щенками тем более.