Андрей Челмодеев: «“Рух” создавался для фанатов “Динамо”. Сейчас же они ведут себя некрасиво»









- Вторая команда от Бреста в высшей лиге. Мнения болельщиков разделились: одни рады, другие называют «Рух» искусственным клубом...





- На самом деле, поведение фанатов «Динамо» с их баннерами, мягко говоря, некрасивое. Их ведь никто не принуждает болеть за «Рух». Болейте за «Динамо» - на здоровье. А сколько команд должно быть в Бресте, это не их дело. Пусть их будет хоть пять, хоть десять... Если появляется команда с внебюджетным финансированием, в которой играют свои воспитанники, то это здорово, этому радоваться надо. Таких бы команд да в каждой области создать - чемпионат Беларуси от этого только выиграл бы. А болельщики пусть сами выбирают, за кого болеть. Но не им определять количество команд в городе.





- Не находите странным, что фаны «Динамо» забыли предысторию создания «Руха». Ведь сами же в этом участвовали...





- Да, действительно, в свое время мы с Сергеем Присяжнюком помогли создать команду из актива фан-сектора «Динамо». На клубной базе организовали тренировочный процесс. На первую тренировку тогда пришло около 50 человек. Многие из фанатов, кто тогда остался, играли за «Рух» на области. Идея поддерживалась супер, даже команду хотели изначально назвать «Рух-Динамо». Она была создана для досуга фанатов. А уже по ходу чемпионата области, когда стало что-то получаться, появился интересный продукт, появились и мысли об участии во второй лиге. Цель у меня с Сергеем была сугубо социальная - дать возможность молодым ребятам стартовать в своей карьере. И это получилось. Тот же Паша Пампуха начинал с низов, а сегодня выводит команду в высшую лигу.





- Наверняка многих болельщиков «Динамо» зацепили и слова босса «бело-синих» Александра Зайцева, который признался в любви к «Руху». Как восприняли это вы и команда?





- Скажу так: многие люди недостаточно внимательно читают. Александр Николаевич не впервые признался, что ему «Рух» нравится больше, а «Динамо» с точки зрения бизнеса - не самый сильный бренд. Лично мне с Зайцевым общаться не приходилось. Когда «Рух» заявлялся как фарм-клуб «Динамо», мы четко распределили обязанности. Сергей Присяжнюк стал директором клуба, я - тренером. И эту субординацию соблюдаем. Поэтому с Александром Николаевичем общается Сергей. Зайцев и сейчас, когда мы уже утратили связь с «Динамо», присылает поздравления, проявляет интерес к клубу. Не скрою, нам приятно, что такой уважаемый человек хочет быть на одной волне с нами.