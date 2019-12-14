ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский словарь назвал "They" в единственном числе "Словом 2019 года"

15.12.2019 09:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Словарь Merriam-Webster признал словом 2019 года местоимение "они" (they) в единственном числе, которым просят к себе обращаться небинарные люди, не идентифицирующие себя ни мужчиной, ни женщиной, сообщает BBC.

Отмечается, что "они" в единственном числе используется еще с конца XIV века.

Конкурентами победителя были слова "импичмент" и "кэмп".

"Словами года"  в предыдущие годы по версии Merriam-Webster:

2018: справедливость;

2017:феминизм;

2016: сюрреалистичный;

2015: суффикс "-изм";

2014: культура.

Между тем почти все другие словари выбрали "Словом года" те, что связаны с экологией и борьбой с глобальным потеплением, пишет interfax.by
Например, Кембриджский словарь назвал лексему upcycling словом года - им описывают производство новых вещей из переработанных материалов.


"Проигравшие" ему кандидаты - все также из экологической повестки: carbon sink ("поглотитель углерода"), compostable ("компостируемый") и preservation ("охрана природы").

Словом 2019 года в английском языке по версии Collins English Dictionary стало выражение climate strike ("климатическая забастовка").

Впервые оно было зарегистрировано издательством в 2015-м после акций протеста в Париже, где проходила конференция по изменению климата. Но в этом году частота его употребления возросла в сто раз - благодаря Грете Тунберг.

В шорт-лист 2019-го вошло и другое слово из лексикона защитников окружающей среды: rewilding (означает возращение той или иной местности в дикое природное состояние), а также influencer (инфлюенсер - человек, оказывающий воздействие на умы через соцсети), deepfake (основанная на искусственном интеллекте методика создания поддельных изображений или видео, которые невозможно отличить от настоящих) и hopepunk (оптимистическое направление сторителлинга, противопоставляемое мрачному антиутопическому grimdark).

"Экологическое" слово становится словом года по версии этого словаря второй год подряд: в 2018 году им стало single-use ("одноразовый", часто применяется к изделиям из пластика), частота употребления которого за пять лет возросла в четыре раза.

В том же ключе выступил и Оксфордский словарь, выбравший своим выражением года climate emergency ("чрезвычайная климатическая ситуация").

В его шорт-лист попали и другие выражения, связанные с глобальным потеплением: climate action ("борьба с изменением климата"), climate crisis ("климатический кризис") и climate denial ("отрицание изменений климата").

Фаворитами Оксфорда в прошлые годы становились toxic (2018, "токсичный", применительно к психологии), youthquake (2017, "большие перемены в обществе и культуре, идущие от молодежи") и post-truth (2016, "постправда").

Со словарем английского языка солидализировалось и норвежское "Слово года", которое выбирает Норвежский лингвистический совет - Klimabrøl ("климатический рев", название акций климатических забастовок в Осло).

Австралийский Словарь Макуари (Macquarie Dictionary) выбрал фразой года cancel culture ("культура отмены") - явление, при котором человека подвергают социальному остракизму ("отменяют") за его проступки.

Немецкое Wort des Jahres от Общества немецкого языка,- старейшие итоги "слов года" в мире, они выходят с 1971 года.


В этом году словом года для немцев стала Respektrente ("уважительная пенсия") - дополнительная пенсия в знак признания трудового вклада тем, чей стаж составляет 35 лет, но при этом их ежемесячное пособие по возрасту не дотягивает до прожиточного минимума.
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Словарь Merriam-Webster признал словом 2019 года местоимение "они" (they) в единственном числе, которым просят к себе обращаться небинарные люди, не идентифицирующие себя ни...
 
Новости дня
Новости разные
 
Один голос «за». Его может хватить при выборе председателей товариществ собственников с вступлением в силу в 2020 году нового Жилищного кодекса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика